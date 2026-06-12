Boca aprobó el presupuesto con la ampliación de la Bombonera: cuánto le cuesta

La Asamblea General dio luz verde al nuevo ejercicio económico del club, que contempla una inversión superior a los 15 mil millones de pesos para avanzar con el proyecto de ampliación del estadio. La iniciativa prevé sumar 20.000 nuevas ubicaciones

Hoy 15:55

Boca Juniors dio un paso importante hacia uno de los proyectos más esperados por sus hinchas. Durante la Asamblea General realizada el jueves por la noche, el club aprobó el presupuesto correspondiente al ejercicio 2026/27, que por primera vez incluye de manera oficial una partida destinada a la ampliación de La Bombonera.

La inversión proyectada para las obras en el estadio de Brandsen 805 asciende a 15.432 millones de pesos, una cifra que representa una de las apuestas más ambiciosas de la actual gestión encabezada por Juan Román Riquelme.

Del total previsto, 11.200 millones de pesos estarán destinados al denominado Plan Integral de Ampliación y Mejoras - Etapa 1, mientras que otros 1.400 millones se utilizarán para intervenciones internas. El resto será distribuido en diversas obras complementarias contempladas dentro del proyecto general.

Las obras que incluye el proyecto

Entre las iniciativas previstas figuran la construcción de la cuarta bandeja, nuevas torres con ascensores para mejorar los accesos, la continuidad de las obras en la Platea L, el desarrollo de la segunda etapa del gimnasio para socios, mejoras en el sector Hard Rock y la remodelación de la Puerta 3 junto al hall de ingreso.

Según explicó el secretario general Ricardo Rosica, todas estas obras forman parte del plan maestro que busca ampliar la capacidad del estadio.

"Incluye la cuarta bandeja y las torres con ascensores para acceder a ella. Son obras que forman parte del masterplan de ampliación, el camino hacia nuestro sueño, que sumará 20.000 lugares más", afirmó el dirigente.

Los primeros cambios ya comenzaron a observarse dentro del estadio. De hecho, cuando Boca vuelva a jugar como local el próximo 23 de julio, los socios e hinchas encontrarán habilitado un nuevo sector en la Platea L, una de las intervenciones contempladas en el proyecto.

También habrá obras de mantenimiento

Además de los fondos destinados a la ampliación, el presupuesto contempla una inversión adicional de 4.174 millones de pesos para tareas operativas y de mantenimiento.

Entre los trabajos previstos se encuentran reparaciones estructurales de hormigón, mejoras en juntas de dilatación, renovación del tablero eléctrico, reemplazo de butacas, refacciones en sanitarios, nuevas barandas, señalización, iluminación, bombas de agua y vidrios.

Aprobación con debate y diferencias políticas

El presupuesto fue aprobado con 123 votos a favor y 51 en contra, y proyecta además un superávit de 3.402.243.000 pesos para el ejercicio 2026/27.

La votación también dejó expuestas las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Tras la asamblea, Ricardo Rosica cuestionó la postura de los sectores opositores.

"Los 51 votos en contra fueron de la oposición. Todos los asambleístas de la oposición votaron en contra cuando en este presupuesto estaba la ampliación del estadio con un dinero proyectado para gastar. Ellos se opusieron. La oposición votó en contra de la ampliación, esa es la lectura que hago", sostuvo.

Con la aprobación formal del presupuesto, Boca dio el primer paso administrativo para concretar uno de los proyectos más importantes de su historia reciente: la ampliación de La Bombonera, una obra que apunta a incrementar significativamente la capacidad del estadio y modernizar su infraestructura en los próximos años.