VIDEO | Entre lágrimas, Ander Herrera se despidió de Boca con un emotivo mensaje

El mediocampista español puso fin a su ciclo en el Xeneize luego de no ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena.

Hoy 16:53

Ander Herrera se despidió de Boca con un emotivo video y entre lágrimas, luego de ponerle fin a su ciclo en el club. El mediocampista español de 36 años no iba a ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, nuevo entrenador del Xeneize, y acordó su salida en buenos términos.

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La llegada del Vasco al banco de Boca tras la salida de Claudio Úbeda trajo decisiones fuertes dentro del plantel, y uno de los nombres apuntados fue el de Herrera, quien había cumplido su sueño de vestir la camiseta azul y oro.

“Hola bosteros. Estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente, esta vez va a ser como hincha para el resto de mi vida”, comenzó el español en su mensaje.

Luego, agradeció la oportunidad de jugar en Boca y representar sus colores. “Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club de jugar aquí, uno de los sueños que he tenido durante mi carrera, haber podido representar a este club, usar estos colores”, expresó.

Herrera también tuvo palabras para Juan Román Riquelme, con quien mantiene una muy buena relación, y le deseó éxitos al nuevo cuerpo técnico. “Muchísimos éxitos, que serán de todos nosotros, los que queremos a este club”, señaló.

El español había llegado a Boca a comienzos de 2025 y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas por su compromiso con la institución. Sin embargo, las lesiones le impidieron tener continuidad y marcaron su paso por el club.

“Ha sido un año y medio maravilloso. He conocido gente increíble, compartí vestuario con compañeros que consideraré amigos para toda la vida”, sostuvo el mediocampista.

El cierre del mensaje fue el momento más emotivo. “Espero venir seguido a La Bombonera. El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite ahí voy a estar. Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos y mi mujer somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida. Gracias por todo y aguante Boca”, concluyó entre lágrimas.

En total, Herrera disputó 29 de los 68 partidos que tuvo Boca desde su llegada, convirtió un gol ante Barcelona por Copa Libertadores y acumuló 1.174 minutos en cancha. Su promedio fue de 40 minutos por encuentro jugado y sufrió seis desgarros musculares durante su etapa en el club.

Así, el español cierra una etapa breve, marcada por la emoción, el cariño del hincha y las dificultades físicas que no le permitieron mostrar todo su nivel en el Xeneize.