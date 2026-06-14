Grave accidente de tráfico en Circunvalación Noroeste de Salta

Un grave accidente de tráfico en Circunvalación Noroeste, Salta, ha movilizado a los servicios de emergencia y autoridades policiales.

Hoy 16:20

Un grave accidente de tráfico ha tenido lugar en la Circunvalación Noroeste de Salta, específicamente a la altura del control de velocidad antes de la rotonda. Este incidente ha movilizado un importante despliegue policial y de emergencias en la zona.

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Según los primeros informes obtenidos en el lugar, un automóvil impactó de manera violenta contra uno de los pilares del puente, aunque las causas exactas del siniestro aún están bajo investigación.

En el momento del accidente, efectivos policiales comenzaron a arribar a la escena para llevar a cabo las primeras actuaciones y asegurar el área afectada.

Testigos presentes en el lugar del incidente han declarado que el conductor del vehículo parece haber sufrido lesiones de extrema gravedad. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado información oficial sobre su estado de salud ni sobre la posible presencia de acompañantes en el vehículo.

Las circunstancias que llevaron a este trágico siniestro son objeto de investigación, y se espera que las autoridades proporcionen información oficial en las próximas horas.

La comunidad se mantiene atenta a los desarrollos de este caso, dado que la seguridad vial es una preocupación constante en la región. Este tipo de incidentes subraya la importancia de las medidas de seguridad en las carreteras.