Gallardo rompió el silencio tras su salida de River: las filtraciones y cómo manejaba a la prensa

El Muñeco habló sobre el hermetismo que existía en sus planteles. Además, explicó el trato con los periodistas y remarcó las dificultades por el ingreso de mucha gente a los entrenamientos abiertos.

Hoy 13:34

Marcelo Gallardo habló públicamente por primera vez desde su salida de River y se refirió a uno de los temas que más debates generó durante sus dos ciclos como entrenador: el hermetismo de sus planteles y el manejo de la información hacia los medios de comunicación.

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El Muñeco, quien fue contratado como columnista de ESPN para la cobertura del Mundial, explicó que el objetivo principal era proteger el trabajo interno del equipo. “Intentábamos jugar para nosotros”, expresó al referirse a la manera en que se administraba la información dentro del club.

Gallardo reconoció que las filtraciones son una realidad imposible de controlar. “Las filtraciones existen en todos lados y no se pueden manejar”, sostuvo. Además, aclaró que nunca hubo una intención de perjudicar a los periodistas que siguen el día a día de la institución. “No queríamos joder al periodista que está todos los días 24 horas. Simplemente darle importancia al cuidado interno de los planteles, que es fundamental”, afirmó.

En relación al vínculo con la prensa, el exentrenador millonario destacó la importancia de mantener una comunicación constante. “Hay que comunicar, intentar llevarse bien con los medios y darles información. Si no, la inventan”, manifestó.

Asimismo, remarcó que el crecimiento de la exposición mediática en los entrenamientos generó nuevas dificultades para preservar ciertos detalles del trabajo cotidiano. “No es esconder, sino que en la actualidad entra muchísima gente a los entrenamientos abiertos y se hace todo muy complicado”, explicó.

Por último, Gallardo comparó la realidad actual con la de años anteriores y señaló: “Antes ingresaban dos o tres canales y hoy son 40 o 50 en cada práctica. Uno quiere enfocarse en el trabajo que se hace con los jugadores, pero hay que cuidar los detalles”.

Las declaraciones del histórico entrenador de River permiten conocer una mirada más profunda sobre una de las características que marcó su exitoso ciclo al frente del club: el cuidado de la intimidad del grupo y la búsqueda permanente de mantener el foco exclusivamente en el rendimiento deportivo.