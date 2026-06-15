Mohamed no baja los brazos y volvió a ilusionarse con Boca: “Ya llegará mi momento”

Antonio “Turco” Mohamed habló tras la elección de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador del Xeneize y reconoció que esta vez estuvo cerca de llegar al club de La Ribera.

Hoy 10:38

Antonio Mohamed volvió a manifestar su deseo de dirigir a Boca Juniors, luego de que se confirmara a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador del Xeneize. El “Turco”, que había sido uno de los nombres fuertes en la danza de candidatos, reconoció que esta fue una de las oportunidades en las que más cerca estuvo de llegar al banco azul y oro.

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“Creo que fue la vez que más posibilidades hubo”, aseguró el entrenador de 56 años, quien viene de consagrarse campeón con Toluca en México. Sin embargo, su contrato vigente con el club mexicano fue uno de los factores que complicó su llegada al fútbol argentino.

A pesar de no haber sido elegido en esta ocasión, Mohamed dejó en claro que mantiene intacta su ilusión de dirigir a Boca en algún momento de su carrera. “Insisto que ya llegará mi momento en Boca”, expresó.

El entrenador también habló sobre sus deseos a futuro y reveló otro objetivo personal vinculado al fútbol argentino: “Tengo el sueño de ser presidente de Huracán”, sostuvo en referencia al club de sus amores, donde debutó como futbolista. “Mientras tanto seguiré trabajando”, completó.

La búsqueda de entrenador en Boca se activó tras el cierre del ciclo de Claudio Úbeda, que terminó luego de un semestre difícil, marcado por la eliminación en la Copa Libertadores en fase de grupos. En ese contexto, la dirigencia evaluó distintas alternativas, entre ellas Mohamed, Cristian “Kily” González y Arruabarrena.

Finalmente, el elegido por Juan Román Riquelme, presidente de Boca, fue Rodolfo Arruabarrena, quien tendrá su segundo ciclo al frente del Xeneize.

El “Vasco” ya dirigió a Boca entre agosto de 2014 y marzo de 2016. En aquella etapa estuvo al mando en 73 partidos, con 45 victorias, 13 empates y 15 derrotas. Además, consiguió dos títulos locales: la Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año.

Su salida se produjo tras la derrota por 4 a 0 ante San Lorenzo en la final de la Supercopa Argentina, pero ahora tendrá una nueva oportunidad en el club de La Ribera.