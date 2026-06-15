“Nadie sabe qué pasó con Loan”: expectativa y desconfianza en Corrientes ante el inicio del juicio

El debate oral comenzará este martes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. A casi dos años de la desaparición del niño, vecinos de Corrientes expresaron su angustia y reclamaron que se conozca la verdad sobre uno de los casos que más conmocionó al país.

Hoy 20:12

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comenzará el esperado juicio que buscará esclarecer uno de los casos más impactantes de los últimos años en la Argentina. El debate se desarrollará desde las 9 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, mientras crece la expectativa por la posibilidad de que alguno de los 17 acusados decida romper el silencio.

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En las horas previas al inicio del proceso judicial, el caso continúa generando conmoción en las calles de Corrientes, donde vecinos y comerciantes expresan una mezcla de angustia, incertidumbre y desconfianza sobre lo ocurrido con el niño.

“No es posible que se lo haya tragado la tierra”, sostuvo Daniela, una vecina que resumió el sentimiento de muchos correntinos que todavía esperan respuestas sobre el paradero de Loan. En la misma línea, Mario, trabajador de la zona costera de la ciudad, manifestó: “Ojalá que paguen los que tengan que pagar”.

Para otros vecinos, las sospechas apuntan a hipótesis que desde el comienzo de la investigación estuvieron presentes en la opinión pública. “Para mí lo entregaron. Acá es una provincia muy pobre y puede que lo hayan entregado”, expresó Esteban, mientras que vendedores ambulantes de la zona señalaron que creen que el caso podría estar vinculado a una red de trata de personas.

La incertidumbre y el dolor también atraviesan a quienes siguieron el caso desde el primer día. “Dos años que ese nene no sabe lo que es estar en su casa con su mamá y su papá”, lamentó una vecina, quien además cuestionó la falta de respuestas concretas a casi dos años de la desaparición.

Otros testimonios reflejaron la preocupación por la vulnerabilidad de las zonas fronterizas y por situaciones que, según denunciaron, ocurren desde hace años en distintos puntos del interior del país. “A dos años no puede ser que no se sepa nada de esa criatura”, sostuvo otra residente de la capital correntina.

El juicio comenzará este martes bajo un fuerte operativo de seguridad y con la expectativa puesta en las declaraciones que puedan surgir durante las audiencias. Mientras tanto, una pregunta sigue resonando entre los vecinos de Corrientes y en gran parte del país: qué pasó realmente con Loan Danilo Peña.