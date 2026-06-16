Frío en Santiago del Estero: mínima de 6°C y una jornada sin lluvias este martes 16 de junio del 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado el resto del día. La temperatura oscilará entre los 6 y los 19 grados.

Hoy 01:16

Los santiagueños tendrán este martes 16 de junio una jornada fresca durante las primeras horas del día, con temperaturas bajas al amanecer y condiciones estables a lo largo de toda la jornada, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima prevista será de 6 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19°C durante la tarde, ofreciendo un ambiente agradable pese a la presencia de abundante nubosidad.

El reporte meteorológico indica que el cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana, mientras que desde el mediodía y hasta la noche permanecerá mayormente nublado.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias para la capital santiagueña ni para las localidades cercanas, por lo que las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre, aunque habrá que salir abrigado durante las primeras horas debido al marcado descenso térmico.

Con este panorama, Santiago del Estero transitará un martes típicamente invernal, con mañanas frías, tardes templadas y un cielo cubierto durante gran parte del día.