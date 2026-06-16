Sheryl Crow criticó al gobierno de Trump por organizar una pelea de UFC en la Casa Blanca

La cantante calificó el evento como “vergonzoso y carente de decencia” y apuntó contra la administración por priorizar el espectáculo en medio de dificultades económicas de la población.

Hoy 07:08

La cantante y compositora Sheryl Crow cuestionó duramente al presidente Donald Trump y a su administración por la realización del evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca, al que calificó como “vergonzoso y carente de decencia”.

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A través de una publicación en sus historias de Instagram, la artista expresó su rechazo al espectáculo, al considerar que fue insensible frente a la realidad que atraviesan muchos estadounidenses.

“Lo que ocurrió anoche en el jardín de la Casa Blanca fue vergonzoso y carente de decencia”, escribió. “Personas poderosas y ricas llenaron el lugar para ver un deporte violento que terminó con un comentario vil y racista. Todo mientras el estadounidense promedio no puede pagar la atención médica, el combustible ni el costo de vida”.

El comentario al que hizo referencia Crow fue realizado por el ganador de la pelea, Josh Hokit, quien al finalizar la entrevista posterior al combate dijo: “Y por último, Michelle Obama es un hombre. ¿Tengo razón, Estados Unidos?”.

La cantante redobló sus críticas hacia el gobierno y llamó a la sociedad a no distraerse con este tipo de eventos. “No se dejen engañar. Esta administración es corrupta y no le importa en absoluto el pueblo estadounidense. Solo le interesa ganar dinero a costa de nuestra democracia”, sostuvo. Y agregó: “Si seguimos apoyando este tipo de distracciones de la realidad, no somos mejores que ellos. Seamos mejores, Estados Unidos”.

Hasta el momento, la Casa Blanca no respondió a las consultas realizadas sobre el episodio.

No es la primera vez que Crow se manifiesta en contra de Trump. En julio pasado lanzó la canción “The New Normal”, en la que aborda el clima político actual, hace referencia al mandatario como el “líder del mundo libre” y compara la realidad con la distopía planteada en la novela “1984” de George Orwell. Además, a comienzos de este año pidió que Trump fuera “destituido y encarcelado” por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein.