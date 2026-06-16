“Me decían que me iban a matar”: habló el chofer emboscado por una patota en el Bº Huaico Hondo

La víctima relató a Noticiero 7 cómo fue el brutal ataque sufrido en la zona norte de la Capital. Asegura que los agresores lo esperaban y advirtió que semanas atrás ya había sufrido otro intento de asalto por parte de una mujer embarazada.

Hoy 10:13

El chofer de una aplicación de viajes que fue brutalmente atacado durante la madrugada del lunes en el barrio Huaico Hondo rompió el silencio y relató los momentos de terror que vivió cuando intentó escapar de una emboscada que, según sostiene, había sido preparada con anticipación.

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En diálogo con Noticiero 7, la víctima reconstruyó cómo comenzó el viaje que terminó en un violento ataque en inmediaciones del Pasaje 203, donde al menos una decena de personas lo rodeó, lo amenazó y atacó su vehículo con ladrillos y un machete.

Según contó, había levantado a dos pasajeras en la zona sur de la ciudad y el destino marcado en la aplicación era el barrio Huaico Hondo.

“Llegando al lugar me dicen que la madre iba a pagar el viaje. Entro apenas unos metros al pasaje y ahí se me aproximan dos masculinos, uno de cada lado del auto, y me apuntan con un arma”, relató.

El conductor explicó que decidió no descender ni abrir las puertas y que, ante esa reacción, comenzaron las agresiones.

“Metí marcha atrás y salí. Empecé a recibir palazos, cascotazos y machetazos. Lo único que pensaba era salir de ahí”, recordó.

Para la víctima, no se trató de un hecho casual. Por el contrario, cree que todo había sido planificado previamente.

“Sí, fue una emboscada. Las chicas iban inquietas, se movían de un lado para otro y durante todo el viaje usaban mucho el teléfono. Puede ser que estuvieran avisando por dónde íbamos o si ya estábamos llegando”, señaló.

El momento más dramático llegó cuando intentó escapar del lugar.

“El que me apuntaba me decía que me iban a matar. Ahí sentí que mi vida corría peligro. Cuando puse marcha atrás empezaron a aparecer más personas desde atrás y comenzaron a tirar ladrillos contra el auto”, expresó.

El conductor logró escapar, aunque sufrió heridas leves provocadas por los vidrios rotos del vehículo.

Durante la entrevista, también reveló que no es la primera vez que atraviesa una situación de este tipo. Según contó, semanas atrás fue víctima de otro intento de asalto mientras realizaba un viaje durante la madrugada.

“Una chica embarazada me pidió que la llevara. Cuando quiso que entrara por una calle oscura me negué y ahí me tiró un puntazo. Lo único que hice fue acelerar y salir del lugar”, relató.

Finalmente, pidió mayores medidas de seguridad para quienes trabajan en aplicaciones de transporte y reconoció que estos episodios modificaron su forma de trabajar.

“La verdad que pedimos un poquito más de seguridad. Uno ya no sabe cómo va a andar. Ahora es como que uno ya desconfía de las personas a las que estamos transportando”, concluyó.

El hecho es investigado por la Policía, mientras continúan las tareas para identificar a los autores del ataque ocurrido en el barrio Huaico Hondo.