La emotiva despedida de J Balvin a Lucas Vignale, el productor argentino que murió en la tragedia de Río

El cantante colombiano compartió un mensaje en redes sociales tras conocerse el fallecimiento del realizador audiovisual, reconocido por sus trabajos con artistas como Bizarrap, Duki, Trueno y Nicki Nicole.

Hoy 11:34

Un accidente aéreo ocurrido el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, dejó un saldo de seis víctimas fatales, entre ellas Lucas Vignale, productor argentino reconocido en la música urbana.

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La tragedia se produjo tras la colisión de dos helicópteros en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, a las 8:59 a. m. según las autoridades. Tras el impacto, ambos helicópteros se precipitaron a tierra y uno de ellos ocasionó un incendio que alcanzó varios vehículos en un concesionario cercano.

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Entre quienes perdieron la vida se encontraban Lucas Vignale, el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz (Gaspi), el cantante estadounidense Oliver Tree, así como los brasileños Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac. Las autoridades brasileñas confirmaron que la Policía Civil y el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) trabajan para esclarecer las causas del siniestro, analizando restos y materiales hallados en el sitio.

En medio de la conmoción que generó la noticia, J Balvin fue uno de los primeros artistas en pronunciarse. El cantante colombiano, con quien Lucas Vignale colaboró en proyectos como videoclips musicales, compartió en sus redes sociales una fotografía junto al productor argentino con el mensaje: “Descansa en paz, Lucas”.

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El gesto de J Balvin puso de manifiesto la cercanía profesional y el aprecio que mantenía por el realizador, quien tuvo un papel clave en la identidad visual de su música. El mensaje del cantante colombiano se sumó al de otros referentes del género urbano, quienes recordaron el talento y la trayectoria de Vignale.

Lucas Vignale construyó una carrera como director, realizador y editor en la industria audiovisual, participando en el desarrollo de videoclips para artistas como Bizarrap, Trueno, Duki, Nicki Nicole y Wos.

La muerte de Lucas Vignale provocó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales. Además de J Balvin, figuras como Bizarrap, Trueno y Nicki Nicole expresaron su pesar y resaltaron el legado profesional y humano del productor argentino. Colegas, familiares y seguidores recordaron su talento, creatividad y la influencia que ejerció en la cultura visual del género urbano en América Latina.

Mientras las autoridades de Brasil continúan investigando las causas del accidente, el entorno artístico y la comunidad digital despiden a un realizador cuya trayectoria y aportes marcaron una generación de músicos y creadores audiovisuales.