Una médica santiagueña presentará su libro “Eres fuerte, valiente, capaz de lograrlo”

La especialista en medicina reproductiva María Florencia Ugozzoli Llugdar compartirá su obra literaria en una actividad que propone reflexionar sobre los desafíos de la búsqueda de formar una familia.
La Dra. María Florencia Ugozzoli Llugdar, médica especialista en medicina reproductiva, presentará su libro “Eres fuerte, valiente, capaz de lograrlo”, una obra que aborda experiencias vinculadas a la fertilidad, la resiliencia y los procesos emocionales que atraviesan muchas personas en el deseo de formar una familia.
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La actividad se realizará el próximo sábado 20 de junio, a las 16, en Lola Sunset, ubicado sobre Ruta 9 km 1128.
Según se informó, el libro nace desde la experiencia profesional y humana de la autora, a partir del acompañamiento de historias relacionadas con los desafíos de la fertilidad y los distintos caminos personales que aparecen durante ese proceso.
La obra propone una mirada centrada en la fortaleza interior, la capacidad de atravesar momentos difíciles y la importancia de reconocer los propios recursos frente a situaciones de búsqueda, espera y transformación.
La presentación tendrá formato de tarde de té y buscará generar un espacio de conversación y encuentro, donde la autora compartirá el detrás de escena de la creación del libro, sus motivaciones y las historias que inspiraron sus páginas.
Desde esa perspectiva, “Eres fuerte, valiente, capaz de lograrlo” plantea un mensaje que trasciende la medicina y se vincula con la esperanza, la confianza personal y el acompañamiento emocional.
El encuentro estará dirigido a pacientes, profesionales de la salud, colegas, familiares y personas interesadas en una propuesta que cruza ciencia, humanidad y experiencias personales.