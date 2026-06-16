Santiago del Estero se viste de celeste y blanco: así se vive la previa de Argentina vs. Argelia

El partido de la Selección comenzará a las 22 y los santiagueños ya viven desde temprano el clima mundialista en el centro de la ciudad.

Hoy 14:56

Desde las primeras horas del día, el centro de la Capital se tiñó de celeste y blanco en un desfile de camisetas, banderas y gorros en la previa del partido de la Selección Argentina.

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Cada cuatro años, la pasión de ser argentino se renueva y el Mundial vuelve a ser prioridad nacional, con agendas que se organizan para no perderse los partidos de la Selección.

A diferencia de otros mundiales, donde los partidos caían en horario diurno, este debut llega en una noche fría y con muchos planes para disfrutarlo. Se reactivan los asados, las picadas con amigos y las promociones en bebidas. El entusiasmo también se traslada a los distintos comercios, donde la demanda de productos argentinos aumenta para que la fiebre mundialista se viva a pleno.

El debut de la Scaloneta también lleva a realizar actos para atraer la buena suerte: las famosas cábalas.

Entre las más frecuentes aparecen el uso de las mismas camisetas utilizadas en la Copa del Mundo anterior, reunirse con los integrantes de la familia en un determinado lugar y la presencia de símbolos religiosos, como rosarios o estampas de santos.

Argentina abre su participación en el Grupo J enfrentando a Argelia en la ciudad de Kansas, con el objetivo de defender y revalidar el título ganado en Qatar 2022. El encuentro está programado para hoy a las 22 y se disputará en el estadio de Kansas City.

El último amistoso de preparación dejó las expectativas altas luego de la goleada por 3 a 0 ante Islandia, mostrando un buen nivel. Esta cita representa la decimonovena participación histórica del país en la máxima competencia del fútbol, un torneo que la Selección conquistó en 1978, 1986 y 2022.