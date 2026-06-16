Fueron detenidos por asaltar un Pago Fácil a mano armada: secuestraron $2,5 millones y un revólver

Dos hombres fueron detenidos como presuntos autores del robo cometido en un local de cobranzas de calle Libertad. Además, una mujer fue aprehendida por encubrimiento.

Hoy 15:43

Dos hombres fueron detenidos y una mujer aprehendida durante una serie de allanamientos realizados en Capital y La Banda, en el marco de la investigación por un robo calificado cometido en un local de Pago Fácil de la ciudad Capital. Durante los procedimientos, la Policía secuestró $2.500.000 en efectivo, un arma de fuego, réplicas de armas y el motovehículo presuntamente utilizado para la fuga.

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La investigación estuvo a cargo del Departamento Robo y Hurto Capital, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, y se inició tras el asalto ocurrido el pasado 11 de junio, alrededor de las 21, en un comercio ubicado sobre calle Libertad al 2100.

De acuerdo con la denuncia, uno de los delincuentes ingresó al local empuñando un arma de fuego y, bajo amenazas, exigió a la empleada la entrega del dinero existente en la caja. Mientras tanto, un cómplice aguardaba en las inmediaciones a bordo de una motocicleta para facilitar la huida.

Tras apoderarse de una importante suma de dinero en efectivo y un teléfono celular, los sospechosos escaparon del lugar, lo que dio inicio a una intensa investigación policial.

Mediante tareas de inteligencia, análisis de cámaras de seguridad y diversas averiguaciones, los investigadores lograron establecer la identidad de los presuntos autores y reunir pruebas suficientes para solicitar medidas judiciales.

Con las órdenes emitidas por la jueza de Control y Garantías y a requerimiento de la fiscal interviniente, los efectivos concretaron allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Capital y La Banda.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad, señalados como los presuntos responsables del asalto. Además, una mujer fue aprehendida por su presunta participación en maniobras de encubrimiento, ya que habría ocultado parte del dinero sustraído durante el ilícito.

Durante los registros domiciliarios, los investigadores secuestraron aproximadamente $2.500.000 en efectivo, suma que se presume guarda relación con el robo investigado. También se incautó un revólver, dos réplicas de armas de fuego, un motovehículo de 150 cilindradas, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el asalto y varios teléfonos celulares de interés para la causa.

Por disposición de la Justicia, los detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, mientras continúan las actuaciones para lograr el total esclarecimiento del hecho.