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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 18º
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Policiales

Monte Quemado: detienen a un hombre y recuperan reflectores robados de una fundación

La investigación permitió esclarecer un hurto cometido en perjuicio de la Fundación Haciendo Caminos. Los cuatro reflectores LED sustraídos fueron recuperados y un hombre 32 años quedó aprehendido.

Hoy 16:20

Un hecho de hurto en perjuicio de la Fundación Haciendo Caminos, ubicada en el sector centro-sur de la ciudad de Monte Quemado, fue esclarecido tras una investigación que permitió recuperar los elementos denunciados como sustraídos.

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Durante las averiguaciones realizadas por los investigadores, se logró establecer que los artefactos habían sido comercializados a vecinos de los barrios Villa Nueva y 12 de Octubre. En ese contexto, dos residentes manifestaron haber adquirido los reflectores sin conocer su procedencia ilícita y realizaron la entrega voluntaria de los elementos.

Gracias a esa colaboración, los efectivos lograron recuperar los cuatro reflectores LED denunciados como sustraídos, los cuales quedaron secuestrados y a disposición de la Justicia.

Con los datos reunidos durante la investigación, los uniformados identificaron al presunto autor del hecho y desplegaron recorridos preventivos para dar con su paradero. Finalmente, alrededor de las 19:25, el sospechoso fue localizado e interceptado mientras caminaba por calle Güemes, en el barrio Villa Nueva.

El hombre fue trasladado a sede policial y, por disposición de la fiscalía de turno, quedó aprehendido en el marco de una causa por hurto, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el responsable de la Fundación Haciendo Caminos, quien informó la sustracción de los elementos desde las instalaciones de la institución. Por disposición de la fiscalía interviniente, personal de la Brigada Interna de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N° 22 llevó adelante diversas tareas investigativas que permitieron esclarecer el hecho, recuperar los bienes denunciados y concretar la aprehensión del sospechoso.

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