Clodomira: dos hombres fueron detenidos tras el robo de $4 millones y mercadería de una carnicería

El procedimiento permitió esclarecer parcialmente un robo cometido en un comercio del barrio Gutiérrez. Los sospechosos fueron aprehendidos y se recuperaron algunos de los elementos denunciados como sustraídos.

Hoy 16:34

Un importante robo fue denunciado en una carnicería de la ciudad de Clodomira, donde delincuentes ingresaron al local tras violentar uno de los accesos y se llevaron una importante suma de dinero en efectivo, mercadería y herramientas de trabajo.

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Según se desprende de la denuncia presentada por la propietaria del comercio, los autores del hecho forzaron el portón lateral de chapa del inmueble, dañando el candado y el pasador de seguridad para ingresar al interior del local.

Una vez dentro, sustrajeron aproximadamente 4 millones de pesos en efectivo, varios kilogramos de carne, una balanza digital, una garrafa de diez kilogramos y diversos elementos utilizados en la actividad comercial, entre ellos cuchillos y chairas.

A partir de distintas averiguaciones y recorridos realizados en la ciudad, los investigadores observaron a dos hombres que circulaban por un pasaje del barrio Mendilarzu transportando una garrafa con características similares a la denunciada como robada.

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, aunque fueron interceptados a pocos metros. Durante la requisa realizada en presencia de testigos, se secuestraron tres cuchillos de uso carnicero y una garrafa que coincidían con los elementos denunciados por la damnificada.

Los bienes recuperados quedaron a disposición de la Justicia para su posterior reconocimiento y restitución, mientras continúan las tareas investigativas para recuperar el resto de los elementos sustraídos.

La investigación se inició tras la denuncia radicada por la propietaria del comercio. Personal de la Comisaría Comunitaria N° 16 de Clodomira, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 5, llevó adelante las tareas investigativas que permitieron identificar a los sospechosos y recuperar parte de los bienes robados. Informado de los resultados, el fiscal interviniente dispuso la aprehensión de ambos hombres en el marco de una causa por robo.