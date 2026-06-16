Boca acelera en el mercado de pases y apunta a Sebastián Villa, Romaña y dos laterales derechos

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja para reforzar el plantel de Rodolfo Arruabarrena.

Hoy 18:23

Boca Juniors comenzó a moverse con intensidad en el mercado de pases con la intención de potenciar el plantel que conducirá Rodolfo Arruabarrena. A pocos días del inicio de la pretemporada en el predio de Ezeiza, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme busca concretar incorporaciones en varios sectores del campo y también definir algunas salidas para rearmar el equipo de cara a los próximos desafíos.

Uno de los nombres que vuelve a sonar con fuerza es el de Sebastián Villa, actualmente en Independiente Rivadavia. El extremo colombiano es del gusto del Consejo de Fútbol y ya existieron contactos para explorar una posible negociación. Sin embargo, las diferencias económicas continúan siendo importantes, ya que el club mendocino pretende entre ocho y nueve millones de dólares, mientras que el Xeneize analiza alternativas para reducir el costo de la operación.

Otro de los grandes apuntados es Jhohan Romaña, defensor central de San Lorenzo, por quien Boca presentó una propuesta cercana a los tres millones de dólares por la totalidad de su ficha. La negociación no resulta sencilla, ya que en el conjunto azulgrana existe resistencia a vender a uno de sus pilares a un rival directo, además de considerar insuficiente la oferta respecto de su cláusula de rescisión.

Para reforzar el lateral derecho, aparecen en carpeta dos opciones. Gastón Benavídez, figura de Athletico Paranaense, vuelve a despertar interés después de haber sido seguido en mercados anteriores, mientras que Leandro Lozano, de Argentinos Juniors, también es evaluado por sus buenas actuaciones. En este último caso, su condición de extranjero podría representar un obstáculo debido al límite de cupos que tiene actualmente el club.

En paralelo, Boca sigue de cerca la situación del arquero Álvaro Montero, de gran presente en Vélez, aunque por el momento no hubo avances significativos. Y como ocurre en cada mercado, el gran sueño de los hinchas continúa siendo Paulo Dybala. Si bien desde Italia aseguran que está cerca de renovar con Roma, en Brandsen 805 mantienen la ilusión y esperan una definición sobre su futuro antes de tomar cualquier decisión.