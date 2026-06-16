La Escuela Especial Ramón Carrillo sufrió un robo y piden ayuda para reparar los daños

La comunidad educativa de la Escuela Especial N° 240 "Dr. Ramón Carrillo" solicita la colaboración de los santiagueños para reconstruir los accesos dañados tras un hecho delictivo.

Hoy 19:40

La comunidad educativa de la Escuela Especial N° 240 "Dr. Ramón Carrillo" lanzó una campaña solidaria para reparar los daños ocasionados por un robo que provocó importantes destrozos en el establecimiento.

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Según se informó, el delincuente causó graves roturas en las puertas de ingreso y otros sectores de la institución. Sin embargo, debido a los daños ocasionados y a la cantidad de elementos que pretendía llevarse, dejó pertenencias en el lugar, lo que hizo presumir a los investigadores que podría regresar.

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 11 montaron un operativo de vigilancia y permanecieron durante toda la noche custodiando el establecimiento educativo.

La sospecha de los uniformados resultó acertada. Durante la madrugada del domingo, el presunto autor regresó a la escuela con la intención de llevarse los objetos que había dejado abandonados tras el primer ingreso.

En ese momento, los efectivos que realizaban la vigilancia lograron sorprenderlo y procedieron a su aprehensión, quedando a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

A pesar de la detención, los daños materiales ocasionados en el edificio motivaron a directivos, docentes y familias a impulsar una colecta solidaria para reunir materiales de construcción que permitan reparar los accesos afectados.

Bajo el lema "Movida Solidaria", la institución solicita la colaboración de la comunidad con la donación de ladrillos, cemento y arena.

Las donaciones pueden acercarse a la sede ubicada en calle Uruguay N° 110, barrio América del Sur, donde serán recibidas para avanzar con las tareas de reconstrucción.

Desde la escuela destacaron que toda ayuda será fundamental para recuperar las instalaciones y garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas.