Las Termas: ocho años de prisión para “Tenyinjan” por amenazas a su expareja y un robo violento

Un hombre de 29 años recibió una pena de cumplimiento efectivo tras admitir su responsabilidad en una serie de hechos delictivos ocurridos en distintos sectores de la ciudad termal. La sentencia fue homologada mediante un juicio abreviado.

Hoy 20:01

Santiago Exequiel Juárez, conocido por el alias de “Tenyinjan”, fue condenado a ocho años de prisión efectiva por una serie de delitos cometidos en Las Termas de Río Hondo, en el marco de distintas causas que fueron unificadas por la Justicia.

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De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, la condena fue acordada mediante un juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado, bajo la intervención del fiscal Emanuel Sabater, quien estuvo a cargo de las investigaciones.

Entre los hechos atribuidos a Juárez, figura un episodio ocurrido el 1 de agosto de 2023 en el barrio Villa Balnearia, donde amenazó de muerte a su expareja durante una discusión. Además, se determinó que incumplió una medida de prohibición de acercamiento que se encontraba vigente desde el año 2022, por lo que también fue responsabilizado por el delito de desobediencia judicial.

Otro de los legajos incluidos en la condena corresponde a un hecho registrado el 14 de septiembre de 2023 sobre avenida Juan Felipe Ibarra, donde el imputado sustrajo una bomba centrífuga de agua desde una vivienda. Cuando el propietario intentó recuperar el elemento, fue agredido con un hierro con punta, tras lo cual el acusado escapó del lugar.

Las actuaciones permitieron imputar a Juárez por amenazas, desobediencia judicial y robo calificado, delitos que fueron analizados en concurso real durante el proceso.

La audiencia se llevó a cabo ante el juez del Tribunal Unipersonal Oral en lo Penal, Luis Ariel Domínguez, quien resolvió homologar el acuerdo alcanzado entre las partes.

Finalmente, el magistrado impuso una pena única de ocho años de prisión efectiva. La resolución también contempló una condena previa de cinco años de cárcel por otra causa vinculada a un robo calificado mediante el uso de arma, quedando de esta manera unificada la situación procesal del acusado.