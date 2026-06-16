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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 12º
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Arruabarrena barre fuerte en Boca y Cavani no será tenido en cuenta

El delantero uruguayo no figura en los planes del DT para el segundo semestre de 2026.

Hoy 22:12

El ciclo de Edinson Cavani en Boca Juniors podría estar llegando a su fin. A pesar de que todavía no fue informado de manera oficial, el experimentado atacante uruguayo no sería tenido en cuenta por el entrenador Arruabarrena, quien ya comenzó a definir el plantel con el que afrontará el segundo semestre de la temporada.

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Mientras trabaja en la recuperación de los problemas lumbares que lo marginaron de la competencia durante gran parte de 2026, Cavani mantiene la intención de volver a vestir la camiseta del Xeneize. Hace apenas unos días se sometió a un nuevo bloqueo en la zona afectada y afronta un proceso de rehabilitación que demandará, como mínimo, un mes y medio más.

De acuerdo con versiones cercanas al futbolista, el exdelantero de la Selección de Uruguay no evalúa retirarse ni rescindir su contrato, ya que se siente con fuerzas para regresar en plenitud física. Sin embargo, la planificación de Arruabarrena apunta hacia otro rumbo y todo indica que el atacante no será parte del proyecto deportivo.

La reestructuración del plantel no se limita al caso de Cavani. Nicolás Orsini ya rescindió su vínculo con el club y quedó en libertad de acción, mientras que Ander Herrera también finalizó su contrato y se despidió de la institución. Además, Agustín Martegani tiene la puerta abierta para salir y Lucas Janson podría continuar su carrera en Newell's.

En cuanto al resto del mercado, Carlos Palacios despierta el interés de Colo-Colo, aunque en Boca solo contemplan una transferencia definitiva. A su vez, la dirigencia analiza la salida de un lateral derecho para liberar espacio en ese sector, siendo Marcelo Weigandt el principal candidato a abandonar el plantel en este mercado de pases.

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