Murió un joven de 25 años tras permanecer internado por un grave accidente en Fernández

Julián Agustín Carrizo había sufrido un derrape con su motocicleta el domingo pasado. Permaneció varios días internado con graves lesiones hasta que falleció este miércoles en el Hospital Regional.

Hoy 12:55

Un joven de 25 años murió durante la madrugada de este miércoles como consecuencia de las graves heridas que había sufrido en un accidente de tránsito ocurrido días atrás en la ciudad de Fernández, departamento Robles.

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La víctima fue identificada como Julián Agustín Carrizo, domiciliado en calle Almirante Brown del barrio Cooperativa, quien permanecía internado en estado crítico desde el pasado domingo.

De acuerdo con las fuentes policiales, el siniestro se registró durante la mañana del domingo en inmediaciones de avenida 25 de Mayo, donde efectivos fueron alertados sobre la presencia de una persona herida sobre la cinta asfáltica.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a Carrizo tendido boca abajo sobre el pavimento y con abundante sangrado en la cabeza. A pocos metros se hallaban una motocicleta Honda CB 190 cc y un teléfono celular que pertenecían al joven.

Las pericias realizadas posteriormente determinaron que el accidente se habría producido a raíz de un derrape, sin intervención de terceros.

Una ambulancia trasladó de urgencia al motociclista al hospital zonal de Fernández. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos dispusieron su derivación al Centro Integral de Salud Banda (CIS Banda) y posteriormente al Hospital Regional Ramón Carrillo, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

El médico de Policía, Dr. Costilla, diagnosticó traumatismo de cráneo con múltiples fracturas en la región frontoparietal derecha, región maxilar y órbita derecha, además de traumatismo de tórax.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el estado de salud del joven se agravó con el paso de los días y finalmente falleció alrededor de las 5.20 de la madrugada de este miércoles.

La causa quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes, mientras familiares y amigos despiden con profundo dolor a Carrizo, cuya muerte generó conmoción en la comunidad de Fernández.