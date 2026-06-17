Aprehendieron a cuatro jóvenes por una agresión en Frías: uno tenía prisión domiciliaria

Los sospechosos fueron localizados por la Policía tras atacar a un joven de 21 años en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo. Entre ellos había un acusado en una causa federal por drogas.

Hoy 13:46

Cuatro jóvenes fueron aprehendidos durante un procedimiento realizado por personal policial de la ciudad de Frías, luego de ser señalados como los presuntos responsables de una agresión ocurrida en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo.

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El operativo se desarrolló alrededor de la 1.25 de la madrugada, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 23 detectaron a un joven de 21 años con lesiones visibles en el rostro. Al ser entrevistado, manifestó que había sido atacado por un grupo de personas que luego escapó del lugar.

Con los datos aportados por la víctima, los uniformados iniciaron un recorrido preventivo y lograron localizar a los sospechosos en la intersección de calles Pellegrini y Las Heras.

Durante el procedimiento fueron identificados y demorados cuatro jóvenes de entre 17 y 24 años, todos domiciliados en la ciudad de Frías. Además, los efectivos secuestraron dos gomeras que estaban en poder de algunos de los involucrados y que habrían sido utilizadas durante la agresión.

Al verificar los antecedentes y medidas judiciales vigentes, la Policía descubrió que uno de los aprehendidos, de 24 años, se encontraba incumpliendo una medida de arresto domiciliario ordenada por el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, en una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Tras ser informada de lo ocurrido, la fiscal interviniente dispuso la aprehensión de los tres sospechosos mayores de edad, el secuestro de los elementos vinculados al hecho y la recepción de la denuncia formal por parte del damnificado.

Respecto del adolescente de 17 años, se ordenó verificar su situación legal y posteriormente entregarlo a sus progenitores bajo las formalidades de rigor.

Asimismo, las autoridades notificaron al Juzgado Federal competente sobre el incumplimiento de la prisión domiciliaria detectado durante el procedimiento, para que se adopten las medidas correspondientes.

La investigación continúa para determinar la participación de cada uno de los involucrados en el hecho denunciado.