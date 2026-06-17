Violento episodio en el Bº Colón: dos hombres terminaron detenidos tras enfrentarse con policías con un cuchillo

Los sospechosos arrojaban piedras contra viviendas cuando fueron interceptados por efectivos policiales. Uno de ellos intentó atacar a los uniformados para evitar ser detenido.

Hoy 13:52

Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes en el barrio Colón, luego de protagonizar disturbios en la vía pública y enfrentarse con efectivos policiales que intentaban restablecer el orden.

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El procedimiento se realizó alrededor de la 1:35, cuando personal de la Comisaría Comunitaria N° 5, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 1 Norte, fue alertado sobre incidentes que se desarrollaban en el sector.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que dos sujetos estaban arrojando piedras contra viviendas de la zona, generando preocupación entre los vecinos y provocando riesgos para las personas y los inmuebles afectados.

Ante esta situación, los efectivos intervinieron para poner fin a los desórdenes. Sin embargo, los involucrados reaccionaron de manera agresiva y opusieron resistencia al procedimiento.

Según informaron fuentes policiales, uno de los sospechosos, un joven de 26 años, extrajo un cuchillo de entre sus prendas e intentó utilizarlo contra los uniformados con la finalidad de evitar su aprehensión. No obstante, fue rápidamente reducido por el personal actuante, que logró secuestrar el arma blanca.

En tanto, un segundo involucrado, de 38 años, también fue neutralizado y reducido durante el operativo.

La situación se tornó aún más compleja cuando familiares y allegados de los sospechosos intentaron obstaculizar el accionar policial para impedir el traslado de los demorados, por lo que fue necesario reforzar las medidas de seguridad en el lugar.

Finalmente, ambos hombres fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de turno de la Circunscripción Capital.

Por disposición de la representante del Ministerio Público Fiscal, los acusados permanecen alojados en calidad de aprehendidos por los supuestos delitos de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que el cuchillo utilizado durante el incidente fue secuestrado de manera preventiva como elemento de prueba para la causa.