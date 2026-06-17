El Servicio Penitenciario Provincial incorporó sus unidades a la Red de Telesalud

La iniciativa permitirá realizar consultas médicas a distancia, gestionar turnos y acceder a especialistas sin necesidad de traslados. Autoridades destacaron el uso de la tecnología para garantizar el acceso a la salud.

Hoy 14:11

En el marco de las políticas oficiales destinadas a fortalecer el acceso a la salud de las personas privadas de la libertad, el Servicio Penitenciario Provincial de Varones concretó la incorporación de sus unidades a la Red de Telesalud.

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La ceremonia de oficialización contó con la presencia de las ministras de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O'Mill, y de Salud, Natividad Nasif; además de la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, María Rosa Coria; el subsecretario de Justicia, Ramiro Santillán; el subsecretario de Salud, Gustavo Sabalza; el director del Programa de Telesalud, Daniel Chazarreta; la directora del Interior, Graciela Alsogaray, y la directora de Atención Médica, Estela Argañaraz.

La actividad se desarrolló mediante una conexión simultánea con las diferentes unidades y servicios penitenciarios de la provincia, con la participación de directores y funcionarios de hospitales públicos de la Capital, centros de salud mental y del Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), quienes formarán parte de esta red de atención y consulta médica a distancia.

En referencia a la incorporación, la directora g del Servicio Penitenciario expresó: “El programa de Telesalud es una herramienta tecnológica que nos va a permitir brindar asistencia médica a distancia a las personas privadas de la libertad. Así también nos va a facilitar realizar las consultas médicas, solicitud de turnos, trámites de estudios médicos especializados, lo que va a contribuir notablemente en optimizar los recursos y reducir en gran parte los traslados de los internos e internas a los centros de salud. El centro efector de salud de la plataforma va a funcionar en el Penal de Varones Unidad N° 1, de Alsina 850. A su vez, este centro va a trabajar en red con las demás unidades penitenciarias.”

Seguidamente, Chazarreta explicó que “Telesalud es un software, por lo cual van a realizarse teleconsultas de primera y segunda opinión y también van a realizar consultorios virtuales”, para lo cual se habilitó un consultorio virtual en donde van a brindar la atención médica de calidad con especialistas de los centros de mayor complejidad.

A su turno, la ministra Nassif señaló: “Este proyecto se enmarca en los objetivos que nos ha marcado nuestro gobernador Elías Suárez, en donde tenemos que generar herramientas y estrategias innovadoras para acercar la salud donde se encuentra la población y esta es una herramienta. La virtualidad hoy necesaria, imprescindible para poder llegar con la salud a todos aquellos que lo requieran”.

Por último, Matilde O´Mill recalcó que “es una gran oportunidad para mostrar cuánto la tecnología puede favorecer y acercar derechos”.

“Este encuentro entre el sistema de salud y el Servicio Penitenciario y la salud de las personas privadas de la libertad es un hito para todos nosotros. Esta premisa que el gobernador está impulsando constantemente, que hagamos uso de las nuevas tecnologías para acercar, fortalecer y para ampliar derechos con un criterio muy humano”, agregó.

Consideró también que el servicio de Telesalud permite optimizar el uso de recursos estatales, “tanto en el sistema de salud como dentro del Servicio Penitenciario, porque el traslado de los internos requiere todo un proceso de medidas de seguridad que se deben adoptar cada vez que se producen”.