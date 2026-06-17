Encuentran a mujer sin vida en su hogar en San Ramón de la Nueva Orán

La policía encontró el cuerpo de una mujer de 65 años sin vida en su hogar en San Ramón de la Nueva Orán tras un aviso de vecinos sobre la puerta abierta de su vivienda.

Hoy 16:35

Durante la madrugada del martes, aproximadamente a las 2 de la mañana, vecinos del barrio Caballito en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán alertaron a la policía sobre un hecho inusual: la puerta de una vecina de 65 años estaba abierta desde hacía varias horas.

Al recibir la notificación, una patrulla del Sistema de Emergencias 911 se dirigió al lugar. Tras la llegada de los efectivos, con la presencia de testigos, se procedió a ingresar al inmueble donde, lamentablemente, se encontró el cuerpo sin vida de la mujer sin signos vitales.

De inmediato, se activaron los protocolos de investigación correspondientes y se notificó a la fiscalía de turno, que ordenó diversas diligencias para esclarecer el caso. Esto incluyó la preservación de la escena del crimen para el trabajo de los especialistas.

El personal de Criminalística y de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) se encuentra en el lugar realizando las tareas necesarias para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Por el momento, la situación es objeto de una investigación exhaustiva, mientras se aguardan los resultados de las pericias que se están llevando a cabo. Esta información ha sido publicada por El Tribuno, un medio local.

La comunidad se mantiene atenta a los avances en este caso, que ha generado gran conmoción en la zona. Se espera que las autoridades brinden más detalles en los próximos días.