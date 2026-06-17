Presentaron el Plan de Gestión de la Cuenca Forestal Monte Quemado "Nuestro Monte 2035"

La iniciativa beneficiará a más de 900 familias del departamento Copo y contempla una inversión de 1,5 millones de dólares para la construcción de 13 Centros Foresto Industriales.

Hoy 16:41

En el Anexo del Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) se realizó la presentación oficial del Plan de Gestión de la Cuenca Forestal Monte Quemado, denominado "Nuestro Monte 2035", una propuesta estratégica destinada a impulsar el desarrollo productivo, social y ambiental del departamento Copo.

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El acto contó con la participación del rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; el ministro de Producción de la provincia, Néstor Machado; la directora general de Bosques y Fauna, Noelia Zanichelli; la decana de la Facultad de Ciencias Forestales, Nancy Giannuzzo; la oficial de Programas de FAO Argentina, María Laura Escuder; y el coordinador general del Proyecto Pagos por Resultados REDD+, Francisco Yoffre, entre otras autoridades provinciales, municipales, representantes de organizaciones sociales, comunidades indígenas, productores y público en general.

Monte Quemado

La iniciativa alcanzará a más de 900 familias que integran la primera Cuenca Forestal del país, conformada por más de un millón de hectáreas de bosque nativo. En ese contexto, se anunció una inversión de 1,5 millones de dólares provenientes de los Fondos Verdes para el Clima, gestionados con el acompañamiento de la FAO, destinados a la construcción de 13 Centros Foresto Industriales distribuidos en distintos puntos del departamento Copo.

El proyecto fue desarrollado gracias al trabajo conjunto de la UNSE, las municipalidades de Monte Quemado y Pampa de los Guanacos, las comisiones municipales de El Caburé, San José de Boquerón, Villa Matoque, Los Pirpintos y Ahí Veremos, además de organizaciones sociales, empresarios y productores que integran el Comité de Cuenca. El proceso contó también con el acompañamiento técnico y el monitoreo de la Dirección de Bosques de la Provincia y la Dirección de Bosques de la Nación.

Los nuevos centros permitirán fortalecer la producción forestal local, mejorar los procesos de comercialización y avanzar en la formalización de pequeños productores a través de infraestructura específica, espacios de acopio, balanzas, conectividad y capacitaciones. Se estima que cerca de 1.000 productores podrán beneficiarse de manera directa con esta política.

Durante la jornada, la Ing. Rocío Carreras y el Dr. Miguel Sarmiento expusieron los principales lineamientos del plan, sus objetivos y las acciones previstas para los próximos años. La propuesta busca consolidar a la Cuenca Forestal Monte Quemado como un modelo de gestión sustentable, promoviendo el fortalecimiento de las cadenas productivas y generando nuevas oportunidades de desarrollo económico, social y ambiental para las comunidades de la región.