Loreto cuenta con una nueva oficina del RENATRE para la atención de trabajadores rurales

La nueva dependencia permitirá realizar trámites, consultas y registraciones, acercando los servicios del organismo a trabajadores y empleadores de la ciudad y zonas aledañas.

Hoy 16:43

La ciudad de Loreto sumó una nueva oficina del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que quedó oficialmente inaugurada en la intersección de calles Eduardo Miguel y Moreno, en el barrio Centro.

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El acto de apertura fue encabezado por el delegado provincial del RENATRE, Oscar Chazarreta, quien estuvo acompañado por el delegado provincial de UATRE, Marcos Barrera; el intendente de Villa Atamisqui, Víctor Rosales; autoridades locales y alrededor de 200 trabajadores rurales que participaron de la jornada.

La nueva dependencia funcionará como un espacio destinado a la atención de consultas, registración de trabajadores y empleadores rurales, además de brindar asesoramiento sobre los distintos programas, beneficios y servicios que ofrece el organismo.

Durante el encuentro, Chazarreta destacó el trabajo que viene desarrollando el RENATRE en todo el territorio provincial mediante operativos de registración, controles e inspecciones orientados a fortalecer la formalización laboral y garantizar el acceso a los derechos de los trabajadores rurales.

Asimismo, remarcó que la apertura de esta oficina representa un avance significativo para acercar la atención del organismo a los trabajadores de Loreto y localidades vecinas, facilitando la realización de trámites y gestiones sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Desde el organismo señalaron que esta nueva sede forma parte de la política de expansión territorial que impulsa el RENATRE en distintos puntos de Santiago del Estero, con el objetivo de mejorar la atención, el acompañamiento y la presencia institucional en las comunidades vinculadas a la actividad rural.

Con esta incorporación, trabajadores y empleadores de la región contarán con un espacio de atención más cercano, fortaleciendo el acceso a servicios esenciales y promoviendo una mayor inclusión laboral dentro del sector rural.