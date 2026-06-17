Las Termas: hallan restos animales y extremidades de equinos en un camino vecinal

Personal policial encontró cabezas, extremidades y otros restos orgánicos abandonados en un sector cercano a la Planta Purificadora. La Fiscalía tomó intervención y busca determinar el origen de los animales.

Hoy 19:03

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50 investiga el hallazgo de restos de animales equinos y mulares abandonados en un camino vecinal de Las Termas de Río Hondo, un hecho que fue advertido a partir de publicaciones difundidas en redes sociales.

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De acuerdo con fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo durante la mañana de este martes, luego de que efectivos tomaran conocimiento sobre la presencia de restos orgánicos en un sector ubicado sobre calle Juan Manuel de Rosas, en el ingreso al camino que conduce hacia la Planta Purificadora.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la existencia de varias cabezas de animales y bolsas que contenían extremidades, vísceras y otros restos orgánicos, los cuales se encontraban abandonados en una zona montuosa cercana a un basural.

Ante la situación, se realizó un relevamiento del sector y se procedió al registro fotográfico de los elementos encontrados. Las tareas estuvieron a cargo de personal de la División Criminalística, que trabajó en la documentación de la escena para incorporar los datos a la investigación.

Durante las actuaciones, los efectivos entrevistaron a un empleado de seguridad de la Planta Purificadora, quien manifestó que los restos ya se encontraban en el lugar desde la mañana del día anterior. A partir de ese testimonio, los investigadores presumen que fueron arrojados por personas desconocidas.

Fuentes ligadas al procedimiento indicaron que hasta el momento no se registraron denuncias ni personas damnificadas relacionadas con el hallazgo, por lo que las averiguaciones están orientadas a establecer el origen de los animales y las circunstancias en que los restos fueron abandonados.

Del hecho tomó conocimiento el fiscal de turno, Rafael Oscar Zanni, quien dispuso que se deje constancia de lo ocurrido en el libro de novedades policiales, mientras continúan las tareas investigativas para esclarecer el caso.