Accidente fatal en Abra Pampa deja un hombre muerto

Un accidente de tráfico en Abra Pampa resultó en la muerte de un hombre de 33 años tras perder el control del vehículo que conducía.

Hoy 02:18

Un trágico accidente de tráfico ocurrió en la tarde del lunes en la ruta provincial Nº 7, entre las localidades de Abra Pampa y Rinconada, resultando en la muerte de un hombre de 33 años. La víctima, identificada como Luis Miguel López, salió despedido del vehículo Chevrolet en el que viajaba con su hermano.

Según informes de las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo y este dio varios tumbos, lo que llevó a que el acompañante fuera lanzado fuera del automóvil. A causa del violento impacto, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave, que lamentablemente causó su muerte minutos después del siniestro.

Los efectivos de la Seccional 16º de Abra Pampa recibieron la alerta a través del sistema de emergencia 911. Al llegar al lugar del accidente, confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales y solicitaron la intervención del personal del Same.

El conductor del vehículo, que no sufrió heridas de consideración, fue trasladado de urgencia al nosocomio local. Posteriormente, el cuerpo de Luis Miguel López fue llevado a la morgue del hospital abrapampeño, donde se llevarían a cabo los trámites necesarios antes de ser entregado a sus familiares.

Las autoridades indicaron que el personal de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación y agentes de Seguridad Vial trabajaron en el lugar para reordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. Se busca determinar con precisión las causas que llevaron a este lamentable episodio vial.

Las actuaciones complementarias del caso quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 16º, bajo la supervisión del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.