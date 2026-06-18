La Justicia de Brasil procesó formalmente al arquitecto santiagueño acusado de injuria racial

El acusado permanece detenido en Minas Gerais tras haber fotografiado a un niño de 7 años y difundir las imágenes con contenido racista.

Hoy 06:53

La Justicia de Brasil resolvió procesar formalmente al arquitecto santiagueño Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, quien permanece detenido en el estado de Minas Gerais, acusado de fotografiar a un niño de 7 años y difundir imágenes con mensajes de contenido racista.

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Según trascendió, Murias enfrentará cargos por injuria racial y racismo, luego de que la investigación avanzara sobre un episodio ocurrido a fines de mayo en un tren turístico que une las ciudades de Tiradentes y São João del Rei.

La causa se inició cuando otros pasajeros advirtieron que el argentino había tomado fotografías del menor y las compartía a través de WhatsApp junto a expresiones discriminatorias. Entre los mensajes incorporados al expediente figuraría una referencia en la que señalaba que podía llevar al niño “como esclavo”, frase que generó una fuerte repercusión pública tanto en Brasil como en Argentina.

Desde su detención, la Justicia brasileña rechazó distintos planteos de la defensa para recuperar la libertad y ratificó la prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial. Los abogados del santiagueño sostienen que los hechos fueron mal interpretados y aguardan una revisión de la medida por parte de instancias superiores.

El caso adquirió gran dimensión mediática debido a la estricta legislación brasileña en materia de delitos de discriminación racial. Desde 2023, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo, lo que endureció las sanciones y limitó los beneficios procesales para los acusados.

Con el procesamiento ya formalizado, Murias quedó más cerca de afrontar un juicio en territorio brasileño, donde la acusación intentará demostrar que los mensajes difundidos constituyeron una conducta discriminatoria sancionada por la legislación vigente.