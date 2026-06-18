Violento choque entre un auto y una moto deja un hombre herido en Av. Colón

El accidente de tránsito se produjo en la intersección con calle Maipú. El conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital Regional.

Hoy 08:58

Un violento choque entre un auto y una moto se registró en la mañana de este jueves en la intersección de Av. Colón y Maipú, y dejó como saldo a un hombre herido.

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El siniestro involucró a un Chevrolet Corsa y una motocicleta Siam 110 cc, según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento.

Por causas que se tratan de establecer, la motocicleta circulaba por Av. Colón cuando, al intentar girar hacia calle Maipú, colisionó con el automóvil que transitaba por la zona.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor resultó herido y debió ser asistido en el lugar por personal del SEASE 107. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Cuarta, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.