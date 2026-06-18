Victoria Villarruel desafía al Gobierno y asistirá al acto por el Día de la Bandera en Rosario

La vicepresidenta confirmó que viajará a la ciudad santafesina durante el fin de semana y adelantó que participará de la ceremonia oficial en el Monumento a la Bandera, pese a no formar parte de la comitiva organizada por la Casa Rosada.

Hoy 10:13

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que estará presente en Rosario durante las celebraciones por el Día de la Bandera, en una decisión que vuelve a exponer las diferencias que mantiene con el entorno del presidente Javier Milei.

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A través de sus redes sociales, la titular del Senado anunció que viajará a la ciudad santafesina y destacó el valor simbólico de la fecha. "El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", escribió.

La presencia de Villarruel en el acto genera expectativa debido a que no integra la delegación oficial organizada por el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, desde su entorno sostienen que asistirá igualmente a la ceremonia que se desarrollará en el Monumento Nacional a la Bandera y remarcan que, por su cargo institucional, no pueden impedirle participar de una actividad oficial.

El nuevo episodio se suma a una serie de desacuerdos que vienen marcando la relación entre la vicepresidenta y el círculo más cercano a Milei, una tensión que se hizo más visible en las últimas semanas.

Días atrás, Villarruel impulsó un reclamo institucional dirigido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitando que concurra al Senado para cumplir con la presentación periódica de informes de gestión prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

"Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre de 2025", sostuvo la vicepresidenta al justificar el pedido.

En ese contexto, su participación en el acto por el Día de la Bandera aparece como un nuevo capítulo de la creciente distancia política entre Victoria Villarruel y el Gobierno nacional, en momentos en que las diferencias entre ambos sectores ya son inocultables.