Scaloni analiza cambios en la Selección Argentina para enfrentar a Austria por el Mundial 2026

Luego del sólido triunfo por 3-0 sobre Argelia en el debut, el DT evalúa realizar modificaciones en el equipo titular para la segunda fecha.

Hoy 15:00

La Selección Argentina comenzó con el pie derecho su camino en el Mundial 2026 al golear a Argelia, pero el cuerpo técnico no se conforma y ya trabaja en la preparación del compromiso frente a Austria. A falta de varios entrenamientos para el encuentro, Lionel Scaloni mantiene abiertas algunas incógnitas y estudia cambios en distintas líneas del equipo.

Uno de los posibles retoques está en el lateral derecho. Gonzalo Montiel fue titular en el estreno, aunque Nahuel Molina ingresó en el entretiempo en un cambio que estaba previsto de antemano debido a la falta de ritmo competitivo de ambos futbolistas. Tras responder de buena manera en el complemento, el defensor del Atlético de Madrid aparece como el principal candidato para recuperar su lugar habitual en el once inicial.

En la ofensiva también podría haber novedades. Lautaro Martínez comenzó el partido ante Argelia, pero Julián Álvarez sumó minutos en la segunda mitad y dejó una imagen positiva luego de superar la inflamación en su tobillo izquierdo. Con el delantero plenamente recuperado, Scaloni analiza devolverle la titularidad para acompañar a Lionel Messi en el ataque.

La otra gran duda pasa por el mediocampo. Thiago Almada fue el elegido para completar la línea junto a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, aunque su rendimiento abrió el debate sobre una posible variante. El ingreso de Nicolás González durante el segundo tiempo aportó mayor desequilibrio y cambió la estructura ofensiva del equipo, por lo que el futbolista pelea seriamente por un lugar desde el inicio frente a Austria.

En el lateral izquierdo, en cambio, no se esperan modificaciones. Facundo Medina cumplió una destacada actuación como marcador de punta improvisado y el cuerpo técnico prefiere no acelerar la vuelta de Nicolás Tagliafico, que continúa recuperándose y podría esperar una fecha más antes de regresar al equipo.

De no surgir imprevistos, la formación que maneja Scaloni para el compromiso ante Austria tendría a Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.