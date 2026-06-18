Lanzaron la campaña “Donar nos une” para promover la donación voluntaria de sangre

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud busca fortalecer la cultura de la donación habitual y segura en toda la provincia. Las actividades incluirán acciones de concientización y colectas de sangre en distintos puntos de Capital y La Banda.

Hoy 15:03

El Ministerio de Salud presentó este miércoles la campaña integral “Donar nos une”, una propuesta destinada a promover la donación voluntaria, habitual y segura de sangre en toda la provincia, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos para quienes los necesiten.

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La iniciativa articulará acciones entre las Unidades de Atención Primaria (UPAs) de Capital y La Banda, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Municipalidad de la Capital e instituciones educativas, con el propósito de fortalecer la concientización y el compromiso comunitario en torno a la donación.

El lanzamiento se realizó en el auditorio del Ministerio de Salud y contó con la participación de la ministra Natividad Nassif; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; la directora de Atención Primaria de la Salud, Marta Tarchini; el director de Salud Comunitaria, Gonzalo Terán; y la responsable del Programa Provincial Sangre Segura, Susana Barbieri, entre otras autoridades y equipos de salud.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de generar nuevos donantes voluntarios y habituales, especialmente entre los jóvenes, para garantizar un stock permanente de sangre segura en el sistema sanitario.

En ese marco, María Elena Herrera confirmó el acompañamiento de las escuelas secundarias de la provincia, con especial participación de estudiantes de quinto año, quienes actuarán como multiplicadores del mensaje solidario de la donación.

Por su parte, Susana Barbieri recordó que el Centro Provincial de Sangre abastece a todos los hospitales públicos de la provincia y remarcó que muchos tratamientos requieren una importante cantidad de unidades de sangre, por lo que resulta fundamental contar con donantes regulares.

A su turno, Gustavo Sabalza señaló que la sangre no puede fabricarse ni reemplazarse artificialmente y destacó que la única forma de obtenerla es mediante la donación voluntaria de las personas.

Al cerrar la actividad, Natividad Nassif convocó a los equipos de salud a convertirse en promotores activos de la campaña en cada comunidad y sostuvo que el desafío es avanzar hacia un modelo basado en donantes voluntarios y habituales que permita responder de manera permanente a las necesidades del sistema sanitario.

La campaña “Donar nos une” incluirá jornadas de información, concientización y colectas de sangre durante los meses de julio y agosto en distintos sectores de Capital y La Banda, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sistema de salud y las instituciones de la comunidad.