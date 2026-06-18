El Renzi se renueva con pre-estreno de la película del Universo DC “Supergirl”

La esperada producción del Universo DC llegará en función especial el 24 de junio. Además, continúan en pantalla “Toy Story 5”, “El Día de la Revelación” y dos documentales argentinos del Espacio INCAA.

Hoy 15:52

El Cine Teatro Municipal Renzi presentará el pre-estreno de la esperada película del Universo DC, “Supergirl” el miércoles 24, mientras que continuará en cartelera “Toy Story 5” y “El día de la Revelación”, además de dos producciones nacionales como parte del Espacio INCAA.

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“Supergirl” tomando como referencia la reciente miniserie escrita por Tom King, esta película promete una visión diferente de lo que la mayoría piensa cuando le viene a la mente la prima de Superman. "Veremos la diferencia entre Superman, que fue enviado a la Tierra y criado por unos padres cariñosos desde que era un bebé, y Supergirl, criada en una roca, una astilla de Krypton, y que vio morir y ser asesinados de formas terribles a todos los que la rodeaban durante los primeros 14 años de su vida para luego venir a la Tierra. Ella es mucho más dura y no es la Supergirl a la que estamos acostumbrados". Se proyectará el miércoles 24 a partir de las 22.

Desde el jueves 18 al martes 23 “El Día de la Revelación”, tendrá una única función a las 22. Este impactante film de ciencia ficción plantea una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola en el universo? Cuando un secreto oculto durante generaciones sale a la luz, el mundo entero deberá enfrentarse a una verdad capaz de cambiar la historia para siempre.

Asimismo, “Toy Story 5” seguirá con funciones a las 16 y 18. En esta nueva aventura, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos regresan para enfrentar un desafío diferente: la creciente influencia de la tecnología en la vida de los niños. Con nuevos personajes, emociones y enseñanzas, la película invita a reflexionar sobre el valor de la amistad, la imaginación y el juego.

Como parte de las propuestas del Espacio INCAA, “Algo ha cambiado: Un viaje quijotesco al blues local” estará disponible el jueves 18 y sábado 20 a partir de las 20. Se trata de un documental que rastrea los orígenes del blues en español, mientras rinde un homenaje a Deacon Jones y celebra su legado cultural.

Finalmente, “Rocambole en el camino” es un documental en tiempo presente en el que el Maestro Rocambole revisita el ideario de una generación contracultural. Su firma integra los trazos de lo real de la iconografía colectiva que dio imagen a un mito: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Arte visual y musical integrados en una obra conceptual y que marcó una identidad colectiva. Rocambole comparte la intimidad de su taller, junto al periodista y amigo Oscar Jalil, para desplegar la memoria de la época que vio nacer el mito musical ricotero. Es un viaje íntimo y presente, que evita la biografía tradicional, para centrarse en el pulso vivo del arte. En su encuentro con el público, emergen historias, reflexiones y un humor filoso y entrañable que revelan la trastienda de una obra que trascendió al rock para volverse parte de la cultura popular argentina.