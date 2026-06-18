Boca oficializó a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador hasta diciembre de 2027

El Xeneize confirmó mediante un comunicado la contratación del Vasco como director técnico del plantel profesional.

Hoy 20:37

Boca hizo oficial la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador del primer equipo a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales. La institución informó que el Vasco firmó un contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, consolidando así su regreso al club para afrontar una nueva etapa desde el banco de suplentes.

Junto al anuncio, el club publicó una imagen del momento en el que Arruabarrena rubricó el vínculo y compartió fotografías de la primera charla que mantuvo con el plantel profesional antes de la práctica inaugural. De esta manera, el entrenador comenzó formalmente su ciclo al frente del conjunto azul y oro con vistas a los desafíos del segundo semestre.

En el mismo comunicado, Boca confirmó la composición del cuerpo técnico que acompañará al nuevo DT. El equipo de trabajo estará integrado por Diego Markic y Juan Gobet como ayudantes de campo, Gustavo Roberti y Cristian Aquino como preparadores físicos, además de Cristian Muñoz en el área específica de entrenamiento y Amr Mokhtar como analista de video.

Con la oficialización de Rodolfo Arruabarrena, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme apuesta por un entrenador identificado con la historia del club para liderar un nuevo proyecto deportivo. Mientras tanto, el cuerpo técnico ya trabaja junto al plantel en la puesta a punto y en la planificación del mercado de pases para reforzar al equipo.