Boca cerró la incorporación de Leandro Lozano, el primer refuerzo del ciclo Arruabarrena

El Xeneize alcanzó un acuerdo con Argentinos Juniors para incorporar al lateral derecho uruguayo, quien firmará contrato por tres temporadas.

Hoy 23:05

Boca dio un paso importante en el mercado de pases al acordar con Argentinos Juniors la contratación de Leandro Lozano, quien se convertirá en el primer refuerzo de la era de Rodolfo Arruabarrena. El lateral derecho uruguayo, de 27 años, llegará al club de la Ribera tras una operación valuada en 3,5 millones de dólares y firmará un vínculo por las próximas tres temporadas.

La incorporación del defensor se produce en un contexto de renovación dentro del plantel. Apenas asumió, Arruabarrena les comunicó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no serán tenidos en cuenta para el segundo semestre, por lo que la dirigencia aceleró la búsqueda de un futbolista para cubrir esa posición. Además, la intención del cuerpo técnico es que el juvenil Dylan Gorosito se convierta en la principal alternativa y compita por un lugar en el equipo.

Leandro Lozano llega luego de consolidarse como una pieza clave en Argentinos Juniors, donde fue titular habitual bajo la conducción de Nicolás Diez. Durante la temporada 2026, disputó 17 partidos, aportó tres asistencias y recibió tres tarjetas amarillas, contribuyendo a la campaña que llevó al conjunto de La Paternal hasta las semifinales del Torneo Apertura, instancia en la que quedó eliminado por Belgrano en la definición por penales.

Con esta incorporación, Boca empieza a darle forma al plantel que afrontará los desafíos del segundo semestre y suma una variante para un puesto que el nuevo entrenador consideraba prioritario reforzar desde el inicio de la pretemporada.