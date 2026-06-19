Central Argentino venció a Instituto Santiago y se mantiene en lo más alto de la zona Banda

El Albo se hizo fuerte y se impuso por 2 a 1 por la décima fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 00:04

Central Argentino volvió a demostrar su gran presente y consiguió una valiosa victoria por 2 a 1 frente a Instituto Santiago, resultado que le permite sostenerse como líder de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El conjunto Albo encontró la diferencia gracias a las conquistas de Neirot y Minés, quienes fueron determinantes para inclinar la balanza a favor del Albo. Por su parte, Funes anotó para Instituto Santiago.

Con este nuevo éxito, Central Argentino llegó a 21 puntos y ratificó su condición de protagonista del certamen, manteniéndose en la cima de la Zona Banda con una campaña sólida y regular en las primeras diez fechas.

En cambio, Instituto Santiago continúa atravesando un momento complicado en el campeonato. La Gloria permanece en la parte baja de la tabla con apenas 3 unidades, por lo que necesitará reaccionar en las próximas jornadas para salir de los últimos puestos y recuperar terreno en el torneo.

CRONOGRAMA

Viernes 19 de junio

Banfield 0-5 Sarmiento

Central Argentino 2-1 Instituto Santiago

Domingo 21 de junio

Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán (Cancha de Atlético Forres – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández (Cancha de Independiente de Fernández – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán (Cancha de Defensores de Forres – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Villa Unión vs. Agua y Energía (Cancha de Villa Unión – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Estudiantes vs. Yanda (Cancha de Estudiantes de Huaico Hondo – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Comercio vs. Central Córdoba (Cancha de Comercio – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Miércoles 24 de junio

Unión Santiago vs. Güemes (Cancha de Unión Santiago – Primera: 15.00 | Reserva: 17.00)