Clima en Santiago del Estero: el sol podría salir luego de varios días grises

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo ligeramente nublado, bancos de niebla en la mañana y temperaturas que oscilarán entre 13° y 18° en Santiago del Estero.

Hoy 02:38

Este viernes 19 de junio de 2026, Santiago del Estero podría ver los primeros rayos de sol tras varios días grises, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

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La temperatura mínima se registrará durante las primeras horas de la mañana, con 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18 grados, ofreciendo un día fresco y agradable.

Aunque la humedad superará el 90%, no se esperan lluvias y el cielo se mostrará ligeramente nublado durante la mayor parte de la jornada. Por la mañana podrían formarse bancos de niebla en distintos sectores de la provincia.

Se recomienda a los santiagueños aprovechar las horas de sol y mantener precaución al transitar en zonas con neblina durante las primeras horas del día.