La intendente Fuentes y el secretario Benavente supervisaron la demarcación de carriles en avenida Belgrano

Los trabajos forman parte del plan de mantenimiento de la red vial urbana y se ejecutan durante la noche para evitar inconvenientes en la circulación vehicular.

Hoy 08:19

La intendente Ing. Norma Fuentes y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, supervisaron esta noche la obra de demarcación de carriles con pintura termoplastica, desde Belgrano y Solís hacia el sur.

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Los trabajos forman parte del programa de mantenimiento y acondicionamiento de la red vial de la ciudad.

Cabe recordar, que en la primera etapa se demarcaron las sendas peatonales en 230 esquinas.

Las tareas se realizan en horario nocturno para no entorpecer la circulación normal del tránsito vehicular.

Las demarcaciones se llevan a cabo con pintura termoplástica aplicada por extrusión, con 3 mm de espesor, con sembrado de microesferas de vidrio y con el suministro de una capa de pintura reflectiva.

La demarcación de los carriles es fundamental para el ordenamiento de vehículos al desplazarse por las avenidas.

Este tipo de trabajos Ya Se realizaron en avenida Independencia, entre Alsina y Solís, y continuarán en Rivadavia, Moreno, Alsina y Roca.