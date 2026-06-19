Trump afirmó que Meloni le pidió una foto y la premier italiana respondió con dureza

La mandataria desmintió públicamente al expresidente estadounidense y la polémica impactó en la agenda diplomática entre ambos espacios políticos.

Hoy 11:18

Un comentario de Donald Trump terminó provocando un conflicto que escaló hasta convertirse en una crisis diplomática formal entre los Estados Unidos e Italia.

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El disparador de la polémica fue una entrevista que el presidente estadounidense le concedió al canal de televisión italiano La7. Durante la nota, el propio Trump le preguntó al periodista por Giorgia Meloni y lanzó una frase lapidaria que encendió la mecha en Roma.

“Me imploró que me sacara una foto con ella. Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No lo habría aceptado, pero me dio pena”, disparó el republicano según la traducción del canal.

Trump sugirió que solo se sentó a hablar con ella por pura cortesía: “Probablemente está contenta de que hablé con ella. No tenía que hacerlo”.

La respuesta de Meloni

La respuesta de la primera ministra italiana no se hizo esperar y llegó con un tono de indignación total. A través de un video en sus redes sociales bajo el lema “Yo e Italia nunca imploramos”, Meloni cruzó duro al magnate.

“Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas. Francamente, estoy asombrada”, afirmó la mandataria, visiblemente afectada por la actitud de quien consideraba un aliado estratégico.

Además, la jefa del Gobierno italiano aprovechó para pasarle una factura geopolítica de alto voltaje: “Resulta decepcionante que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente y de Estados Unidos, a cuyos líderes trata, en cambio, con mucha mayor indulgencia. Hay algo que debe recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás”, sentenció.

El contraataque italiano no se quedó solo en palabras. El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, calificó los dichos de Trump como “graves y ofensivos” para todo el país y tomó una medida drástica: canceló de inmediato su visita oficial a los Estados Unidos, la cual estaba programada para los días 21 y 22 de junio.

“No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Es decepcionante”, lanzó Tajani antes de bajarse del avión a Washington.

El trasfondo de una relación rota

Aunque las imágenes de la reciente cumbre del G7 en Francia mostraban a ambos líderes charlando de manera distendida en un pequeño sofá, la realidad es que la tensión venía acumulándose desde hace meses.

Meloni, quien llegó a ser la única líder europea en asistir a la investidura de Trump en 2025, se distanció fuertemente de él este año tras criticar los ataques del estadounidense hacia el papa León XIV (luego de que el Sumo Pontífice condenara el conflicto bélico con Irán). En ese momento, Trump la había tildado públicamente de “falta de coraje”. Hoy, la pelea por una simple foto parece haberle dado el golpe de gracia definitivo a su relación.