Leo Costa es el nuevo entrenador de Olímpico para la Liga Nacional: "Llego con mucha ilusión"

El Negro de La Banda confirmó la contratación del técnico que viene de dirigir a Peñarol de Mar del Plata. El DT asumirá el desafío de conducir al equipo bandeño en la próxima edición de la competencia.

Hoy 11:52

El Club Ciclista Olímpico confirmó la incorporación de Leonardo Costa como nuevo entrenador del plantel profesional que competirá en la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet.

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El técnico arribará a La Banda luego de su paso por Peñarol de Mar del Plata, donde estuvo al frente del equipo durante la temporada 2025/26. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa deportiva para el Negro, que ya trabaja en la conformación del plantel para el próximo calendario nacional.

Costa cuenta con experiencia en la máxima categoría del básquet argentino y también en competencias internacionales. Antes de su paso por Peñarol, desarrolló una etapa de trabajo en San Lorenzo de Almagro, club al que llegó como integrante del cuerpo técnico.

En febrero de 2023 asumió la conducción del plantel profesional azulgrana y desde ese rol dirigió al conjunto porteño tanto en la Liga Nacional como en torneos internacionales.

Su recorrido como entrenador

Antes de desembarcar en la máxima categoría, Leo Costa estuvo al frente de Club Atlético Lanús en la Liga Argentina, donde encabezó el proyecto deportivo durante dos temporadas.

También registra pasos por Ciclista de Junín y Temperley, además de una experiencia internacional en el básquet venezolano, donde condujo a Halcones de Miranda.

En el plano de selecciones nacionales, integró durante varios años el cuerpo técnico de la Selección Argentina Femenina de Básquet, participando en distintos procesos de preparación y torneos internacionales.

La palabra de Leo Costa tras su llegada a Olímpico

Tras confirmarse su vinculación con el club bandeño, Costa expresó su alegría por este nuevo desafío profesional.

“Es un orgullo y una gran responsabilidad llegar a Ciclista Olímpico. Agradezco a la dirigencia por la confianza y la oportunidad. Llego con mucha ilusión, compromiso y ganas de trabajar para construir un equipo que represente los valores de esta institución y de la ciudad de La Banda”, señaló el entrenador.

Además, remarcó cuál será su objetivo en esta nueva etapa al frente del Negro.

“Mi objetivo es aportar desde el trabajo diario, el profesionalismo y la pasión por este deporte buscando la mejora constante y que nuestros jugadores, el club y nuestra gente se sientan identificados con lo que hagamos dentro y fuera de la cancha”, agregó.

Por último, Costa destacó la importancia del trabajo conjunto para construir un proceso sólido.

“Estoy convencido que con la unión y el acompañamiento y el compromiso de todos podemos construir un gran proceso de crecimiento y logros que enaltezcan a la institución”, sostuvo.

Con este nombramiento, Olímpico suma a su estructura deportiva a un entrenador con recorrido en competencias nacionales e internacionales, mientras continúa la conformación del equipo para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional.