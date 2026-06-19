El santiagueño Pedro Delgado fue confirmado para jugar con Barbarians ante Sudáfrica

El pilar integrará el banco de suplentes del equipo que será dirigido por Felipe Contepomi en el duelo de este sábado ante los Springboks, en Gqeberha.

Hoy 12:26

El rugby santiagueño tendrá presencia en una cita de enorme prestigio internacional. Pedro Delgado fue confirmado dentro del plantel de Barbarians que enfrentará a Sudáfrica el próximo sábado, desde las 9.55, en Gqeberha, con transmisión en vivo por Disney+ Plan Premium.

El santiagueño estará en el banco de suplentes del equipo que tendrá como head coach a Felipe Contepomi, en un encuentro especial ante los Springboks, una de las grandes potencias del rugby mundial.

La convocatoria representa un nuevo reconocimiento para Delgado, que compartirá plantel con figuras argentinas e internacionales en uno de los equipos más tradicionales y simbólicos del rugby.

Presencia argentina en Barbarians

En la nómina anunciada por Contepomi se destacan varios jugadores de Los Pumas. Mayco Vivas, Franco Molina, Guido Petti y Tomás Albornoz serán titulares, mientras que Leonel Oviedo y Pedro Delgado aguardarán su oportunidad entre los relevos.

También estará en el banco Santiago Arata, quien sumará su segundo partido con la camiseta de Barbarians.

Además de los argentinos, el equipo contará con nombres de gran jerarquía internacional como TJ Perenara, Duhan van der Merwe, Virimi Vakatawa y Andrew Kellaway, entre otros.

La formación de Barbarians ante Sudáfrica

Barbarians saldrá a la cancha con Mayco Vivas, Elliot Dee, D’Arcy Rae; Franco Molina, Alex Moon; Guido Petti, Lachlan Boshier, Miracle Fai’ilagi; TJ Perenara, quien será el capitán, y Tomás Albornoz; Duhan van der Merwe, Alex Nankivell, Virimi Vakatawa, Andrew Kellaway y Warrick Gelant.

Entre los suplentes estarán Leonel Oviedo, Oli Kebble, Pedro Delgado, Izack Rodda, Liam McConnell, Santiago Arata, Harry Plummer y Tuidraki Samusamuvodre.

Un partido de alto nivel internacional

El encuentro ante Sudáfrica será una gran prueba para Barbarians, que reunirá talento de distintas nacionalidades bajo la conducción de Felipe Contepomi.

Para Pedro Delgado, la convocatoria significa la posibilidad de formar parte de un partido de enorme vidriera internacional y de representar al rugby santiagueño en un escenario de elite.