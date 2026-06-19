Danubio sueña con la vuelta de Cavani tras su salida de Boca: “La puerta está recontra abierta”

Gustavo Matosas, director deportivo del club uruguayo, se mostró ilusionado con la posibilidad de que el Matador cierre su carrera en la institución donde se formó y debutó como profesional.

Hoy 14:41

El futuro de Edinson Cavani vuelve a estar en el centro de la escena después de su fin de ciclo en Boca. Sin lugar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena, el delantero acordó con Juan Román Riquelme la rescisión de su contrato y ahora analiza cuál será el próximo paso de su carrera.

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A los 39 años, y pese a una seguidilla de lesiones que lo complicó en las últimas temporadas, el Matador no piensa en el retiro. Mientras se entrena por su cuenta, ya aparece un club que sueña fuerte con su regreso: Danubio, la institución donde se formó y debutó profesionalmente en marzo de 2007.

El deseo fue expresado por Gustavo Matosas, director deportivo del club uruguayo, quien dejó en claro que las puertas están abiertas para el histórico goleador.

“No quiero que Edi se lo tome a mal, pero acá siempre tiene la puerta abierta. Es su casa”, sostuvo Matosas.

Danubio no se preocupa por el estado físico de Cavani

Cavani venía de atravesar un semestre complejo en Boca. Semanas atrás se había sometido a un bloqueo lumbar para aliviar los dolores en la espalda y poder volver a jugar, pero la llegada de Arruabarrena cambió el panorama y terminó acelerando su salida del Xeneize.

Su último partido fue el 20 de febrero, en el empate 0-0 ante Racing, pero en Danubio aseguran que su inactividad no sería un obstáculo.

“Tenemos a uno de los mejores cuerpos médicos, no solo de Uruguay sino de gran parte de América. Esta es su casa, si él decide que sea acá...”, expresó Matosas.

“Que venga a su casa si él lo decide”

El dirigente entiende que Cavani podría recibir ofertas de distintos clubes, pero insistió en el valor sentimental que tendría una vuelta a Danubio, el lugar donde comenzó su camino en el fútbol profesional.

“Imagino que puede ir adonde quiera. Al Paris Saint-Germain, al Manchester United... pero su casa siempre tiene las puertas abiertas y el desayuno servido acá donde desayunan todos los jugadores”, señaló.

Luego, redobló el deseo de volver a verlo con la camiseta del club uruguayo.

“No tengo el teléfono de Edi, así que con que me mande un mensaje abierto para que se sepa el orgullo que sería para Danubio volver a recibirlo. Que venga a su casa si él lo decide”, agregó.

Un viejo deseo de Danubio

No es la primera vez que desde Danubio se ilusionan con el regreso de Cavani. Antes de su llegada a Boca, el club ya le había hecho un guiño, y a mediados de 2025, cuando el delantero era resistido por parte de los hinchas xeneizes, Matosas volvió a dejar abierta la posibilidad.

“Este es el equipo en el que debutó, que hizo Inferiores. Lo que él quiera, para Danubio estará bien”, había dicho en diálogo con El Espectador de Uruguay.

Ahora, tras su salida de Boca, el sueño vuelve a tomar fuerza. Cavani todavía no definió su futuro, pero en Danubio ya dejaron claro el mensaje: la puerta está abierta para que el Matador vuelva al club que lo vio nacer.