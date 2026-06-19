Un joven resultó gravemente herido tras ser aplastado por un tractor en Los Quiroga

El trabajador de 22 años sufrió un grave accidente mientras colaboraba en una maniobra dentro de un depósito comunal. Fue trasladado al CIS Banda y quedó bajo observación médica.

Hoy 15:35

Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este viernes en la Comisión Municipal de Los Quiroga, cuando un joven empleado sufrió un grave accidente laboral mientras cumplía funciones junto a otros trabajadores.

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El hecho tuvo como protagonista a Díaz, de 22 años, quien se encontraba desempeñando tareas para la comuna. Según se informó, minutos antes de las 9 de la mañana un grupo de operarios realizaba maniobras para retirar de un depósito un tractor AGCO Allis 625, perteneciente al municipio.

En esas circunstancias, Díaz colaboraba desde uno de los laterales del vehículo cuando, por causas que se investigan, resbaló y cayó al suelo. La situación derivó en un dramático episodio, ya que fue alcanzado por una de las ruedas del tractor.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la rueda delantera izquierda pasó sobre el costado izquierdo de su cuerpo, afectándolo desde la zona de la pierna hasta el hombro.

Tras el accidente, el joven fue asistido de inmediato y trasladado al CISB, donde los médicos ordenaron diversos estudios para evaluar la magnitud de las lesiones sufridas. Entre ellos, se realizaron radiografías de tórax y de ambas rodillas.

A pesar de la gravedad del episodio, las primeras evaluaciones indicaron que el trabajador deberá cumplir con siete días de curaciones y controles médicos, mientras continúa su recuperación.

En la causa tomó intervención el fiscal de turno, Dr. Hugo Herrera, quien aguardaba los informes correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.