La intendente Fuentes y Benavente inauguraron 26 nuevas cuadras de pavimento en el barrio La Católica

La obra mejorará la calidad de vida de los vecinos, optimizará la circulación vehicular y peatonal, y contribuirá al desarrollo integral del sector.

Hoy 21:03

En un acto que contó con la participación de vecinos y representantes de distintas instituciones, la intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, inauguraron 26 nuevas cuadras de pavimento en el barrio La Católica, una obra que representa un importante avance en materia de infraestructura urbana.

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La obra mejorará la calidad de vida de los vecinos, optimizará la circulación vehicular y peatonal, y contribuirá al desarrollo integral del sector, en el marco del programa municipal que busca continuar ejecutando proyectos que promuevan el crecimiento ordenado y equitativo de todos los barrios de la ciudad.

“Estas 26 cuadras de pavimento, que se suman a las 14 que hicimos anteriormente, son el resultado de un trabajo conjunto y de una planificación que tiene como objetivo brindar más servicios, más conectividad y mejores condiciones para cada familia de la zona”, expresó la jefa comunal.

“Actualmente se están ejecutando 324 cuadras de hormigón en toda la ciudad, porque entendemos que el Estado debe estar presente para realizar obras públicas que mejoren la vida de la gente, generen empleo y dinamicen la economía”, señaló.

A su vez, Benavente remarcó que “mediante una administración responsable de los recursos, seguimos impulsando obras de pavimento, espacios verdes e iluminación, ya sea a través de contrataciones o con recursos humanos y materiales propios del municipio”.

Por su parte, en representación de la comunidad, la vecina Vanesa Arias manifestó su satisfacción por la concreción de la obra, que “representa un paso firme hacia el progreso, la integración y el crecimiento de nuestro barrio”, al tiempo que destacó el trabajo de la intendente Fuentes y de la Municipalidad por escuchar a los vecinos.

En el barrio La Católica se pavimentaron las calles Eduardo Miguel, entre Vélez Sarsfield y Colectora Costanera; Pasaje Sin Nombre, entre General Paz y Alvear; Gancedo, entre Vélez Sarsfield y Colectora Costanera; Julio Marcos, entre Vélez Sarsfield y Colectora Costanera; Héroes de Malvinas, entre Vélez Sarsfield y Colectora Costanera; y La Fraternidad, entre Democracia y Absalón Ibarra.