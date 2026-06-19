Un adolescente de 15 años lucha por su vida luego de ser atropellado por un automóvil en la Ruta 9

El grave accidente ocurrió a la altura de Colonia Tinco, en el departamento Río Hondo. La víctima sufrió una fractura y un traumatismo severo, por lo que permanece internada con pronóstico reservado.

Hoy 23:15

Un adolescente de 15 años sufrió graves heridas y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva luego de ser embestido por un automóvil cuando intentaba cruzar la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la localidad de Colonia Tinco, departamento Río Hondo.

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El siniestro vial se registró alrededor de las 20.35 en el kilómetro 1017 de la mencionada ruta.

De acuerdo con las fuentes policiales, el vehículo involucrado fue un Fiat Argo gris, conducido por Martín Gabriel Gonzalo Díaz, de 36 años, cabo primero de la Policía Federal Argentina, quien presta servicios en la División Antidrogas de Las Termas de Río Hondo y tiene domicilio en la ciudad tucumana de Alderetes.

Según manifestó el conductor ante los efectivos que trabajaron en el lugar, circulaba por la ruta en sentido sur-norte con destino a Tucumán cuando, de manera repentina, el menor cruzó la calzada a pie, sin que pudiera evitar la colisión.

La víctima fue identificada como Brandon Santiago Décima, de 15 años, domiciliado en la localidad de El Puestito.

Tras el impacto, el adolescente fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas, donde los profesionales constataron que presentaba otorragia y fractura en la pierna izquierda.

Debido a la gravedad de las lesiones, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con diagnóstico reservado.

Por otra parte, personal de la Dirección General de Seguridad Vial realizó el correspondiente examen de alcoholemia al conductor del automóvil, el cual arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, se llevaron a cabo las actuaciones de rigor, entre ellas el secuestro preventivo del vehículo, la confección del acta de constatación y el croquis ilustrativo del lugar del hecho.