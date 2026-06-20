Quimsa cayó ante Gimnasia y se quedó sin Liga Nacional

El elenco de Victoriano perdió 68 a 56 por el sexto juego de la final, quedó 4 a 2 abajo en la serie y quedó sin chances de hacer historia. Los de Comodoro son campeones por segunda vez en su historia.

20/06/2026

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia escribió una nueva página dorada en su historia al derrotar por 68 a 56 a Quimsa en el sexto partido de la serie final y consagrarse campeón de la Liga Nacional 2025/26. Con una sólida actuación colectiva y un cierre impecable, el elenco patagónico liquidó la serie y celebró el título ante su gente, mientras que La Fusión cerró una destacada campaña con el subcampeonato.

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Los primeros seis minutos fueron muy erráticos para los dos, Johnson y Meyinsse anotaron en la visita mientras que el local tuvo a Cisneros como respuesta en un cuarto que fue para Gimnasia 18/10 gracias al gran ingreso de Carrasco con diez puntos seguidos.

En el segundo Rivero aumentó cifras, pero Solanas desde el banco junto a Freeman emparejaron las cosas en 25 por lado. Antes del entretiempo los dirigidos por Favarel sumaron con Chacó y Dato para adelantarse 38 a 31.

Luego del descanso, Cisneros (volcada incluida) aumentó la diferencia a 11 para Gimnasia. La Fusión no estaba en un pasaje efectivo más allá de algún intento de Lema, los rebotes ofensivos y un triple de Carrasco ponían el 51/43 para el Verde.

Toretta y Rivero sostuvieron la brecha frente a un Quimsa que tuvo a Robinson como referente en ataque. Robinson y sus libres mantuvo la ilusión santiagueña, pero las pérdidas permitieron que Gimnasia lo cierre 68/56 y festeje el título de Campeón de La Liga 2025/26. Carrasco con 19 y Carlos Rivero con 14 puntos se destacaron, en la visita 13 de Tyren Johnson.