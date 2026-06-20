Miguel Almirón hizo historia en el Mundial: fue el primer expulsado por la “Ley Vinícius”

El futbolista paraguayo recibió la roja directa por la nueva norma de FIFA, que prohíbe cubrirse la boca al dirigirse a un rival dentro del campo de juego.

Hoy 09:43

El Mundial 2026 sumó una situación inédita en su reglamento y tuvo a Miguel Almirón como protagonista. El futbolista de Paraguay se convirtió en el primer jugador expulsado por la flamante “Ley Vinícius”, la nueva disposición que prohíbe taparse la boca al hablar con un rival durante un partido.

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El episodio ocurrió a los 48 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros revisó en el VAR una acción entre Almirón y el turco Mert Müldür.

En la jugada, el paraguayo se cubrió la boca con la mano mientras le decía algo al defensor rival. Esa conducta, que durante años fue habitual entre futbolistas para evitar que las cámaras captaran sus palabras, ahora está expresamente prohibida por el reglamento.

La decisión fue inmediata: roja directa para Almirón. De esta manera, el jugador paraguayo quedó marcado como el primer expulsado en una Copa del Mundo por esta nueva normativa.

Qué dice la “Ley Vinícius”

La llamada “Ley Vinícius” fue impulsada por la IFAB y aprobada por la FIFA para este Mundial, con el objetivo de erradicar situaciones ofensivas dentro del campo de juego mediante el ocultamiento de la boca.

La norma apunta a sancionar las conductas en las que un futbolista se cubre para dirigir insultos, agravios o expresiones discriminatorias hacia un rival.

A partir de esta disposición, cualquier jugador que hable con otro tapándose la boca puede ser expulsado de manera directa, incluso sin que haya una comprobación posterior de insultos o agravios.

Por qué la norma lleva el nombre de Vinícius

La regla quedó popularmente identificada con el nombre de Vinícius Júnior por un episodio ocurrido en febrero de este año, durante un partido de Champions League entre Real Madrid y Benfica.

En aquel encuentro, el delantero brasileño acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle dicho “mono” mientras se tapaba la boca con la camiseta. El caso generó una fuerte polémica internacional y llevó a la IFAB a avanzar con una modificación reglamentaria.

Desde entonces, la FIFA decidió endurecer el criterio para evitar que los futbolistas utilicen ese gesto como forma de ocultar expresiones ofensivas o discriminatorias.

Una expulsión que marca un precedente

La roja a Miguel Almirón marca un antecedente fuerte en el arranque del Mundial. La aplicación de la nueva norma deja en claro que los árbitros tendrán la potestad de sancionar de manera severa este tipo de conductas.

Con esta decisión, el Mundial 2026 estrenó una regla que promete generar debate y que obliga a los futbolistas a cambiar una costumbre instalada desde hace años dentro del campo de juego.