Miguel Almirón hizo historia en el Mundial: fue el primer expulsado por la “Ley Vinícius”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 10º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Turquía 0
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo C
Brasil 3
Haití 0
FINALIZADO
14:00 Grupo F
Países Bajos -
Suecia -
20 / 06 / 2026
17:00 Grupo E
Alemania -
Costa de Marfil -
20 / 06 / 2026
21:00 Grupo E
Ecuador -
Curazao -
20 / 06 / 2026
01:00 Grupo F
Túnez -
Japón -
21 / 06 / 2026
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

Miguel Almirón hizo historia en el Mundial: fue el primer expulsado por la “Ley Vinícius”

El futbolista paraguayo recibió la roja directa por la nueva norma de FIFA, que prohíbe cubrirse la boca al dirigirse a un rival dentro del campo de juego.

Hoy 09:43
Miguel Almirón expulsado

El Mundial 2026 sumó una situación inédita en su reglamento y tuvo a Miguel Almirón como protagonista. El futbolista de Paraguay se convirtió en el primer jugador expulsado por la flamante “Ley Vinícius”, la nueva disposición que prohíbe taparse la boca al hablar con un rival durante un partido.

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El episodio ocurrió a los 48 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros revisó en el VAR una acción entre Almirón y el turco Mert Müldür.

En la jugada, el paraguayo se cubrió la boca con la mano mientras le decía algo al defensor rival. Esa conducta, que durante años fue habitual entre futbolistas para evitar que las cámaras captaran sus palabras, ahora está expresamente prohibida por el reglamento.

La decisión fue inmediata: roja directa para Almirón. De esta manera, el jugador paraguayo quedó marcado como el primer expulsado en una Copa del Mundo por esta nueva normativa.

Qué dice la “Ley Vinícius”

La llamada “Ley Vinícius” fue impulsada por la IFAB y aprobada por la FIFA para este Mundial, con el objetivo de erradicar situaciones ofensivas dentro del campo de juego mediante el ocultamiento de la boca.

La norma apunta a sancionar las conductas en las que un futbolista se cubre para dirigir insultos, agravios o expresiones discriminatorias hacia un rival.

A partir de esta disposición, cualquier jugador que hable con otro tapándose la boca puede ser expulsado de manera directa, incluso sin que haya una comprobación posterior de insultos o agravios.

Por qué la norma lleva el nombre de Vinícius

La regla quedó popularmente identificada con el nombre de Vinícius Júnior por un episodio ocurrido en febrero de este año, durante un partido de Champions League entre Real Madrid y Benfica.

En aquel encuentro, el delantero brasileño acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle dicho “mono” mientras se tapaba la boca con la camiseta. El caso generó una fuerte polémica internacional y llevó a la IFAB a avanzar con una modificación reglamentaria.

Desde entonces, la FIFA decidió endurecer el criterio para evitar que los futbolistas utilicen ese gesto como forma de ocultar expresiones ofensivas o discriminatorias.

Una expulsión que marca un precedente

La roja a Miguel Almirón marca un antecedente fuerte en el arranque del Mundial. La aplicación de la nueva norma deja en claro que los árbitros tendrán la potestad de sancionar de manera severa este tipo de conductas.

Con esta decisión, el Mundial 2026 estrenó una regla que promete generar debate y que obliga a los futbolistas a cambiar una costumbre instalada desde hace años dentro del campo de juego.

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