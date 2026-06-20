San Lorenzo reveló la gravedad de su crisis económica: deudas, juicios y un reclamo millonario que sorprendió a todos

El club acumula un pasivo cercano a los 100 mil millones de pesos, enfrenta 96 causas judiciales activas y un exdelantero reclama $1.168 millones tras haber jugado apenas 92 minutos.

Hoy 11:24

La nueva dirigencia de San Lorenzo expuso un panorama económico alarmante. A solo dos semanas de asumir, el presidente Marcelo Culotta presentó un informe en el que se detalla un pasivo estimado de $98.771 millones, además de una extensa lista de deudas, juicios, embargos y reclamos pendientes.

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Entre todos los números que preocupan al mundo azulgrana, hay un caso que generó especial indignación entre los hinchas: el de Francisco Fydriszewski, delantero que disputó apenas 92 minutos en cinco meses y reclama $1.168 millones.

El informe de la nueva Comisión Directiva incluye compromisos con exjugadores, cuerpos técnicos, clubes, representantes, proveedores y empleados. También se detectaron irregularidades vinculadas a la falta de ART y obra social al día para parte del personal al momento de la asunción.

El caso Fydriszewski: 92 minutos y un reclamo millonario

El reclamo de Francisco Fydriszewski es uno de los más llamativos dentro del pasivo de San Lorenzo. El delantero llegó al club a mediados de 2024, pero su paso fue breve y con escaso protagonismo.

El “Polaco” jugó apenas cuatro partidos, ninguno como titular, y acumuló solo 92 minutos en cancha. Su última aparición quedó marcada por un penal fallado ante Godoy Cruz, en una jugada que se volvió viral porque el arquero rival le atajó el remate sentado desde el piso.

Después de ese episodio, el atacante no volvió a jugar con la camiseta azulgrana.

Pese a su escasa participación, el futbolista reclama el pago de $1.168 millones, una cifra que expone el descontrol contractual que denuncia la nueva conducción.

Deudas, embargos y reclamos en todos los frentes

El relevamiento presentado por la dirigencia indica que el pasivo total de San Lorenzo asciende a USD 67.883.991, una cifra equivalente a casi 100 mil millones de pesos al cambio oficial.

Solo en acuerdos con exjugadores y cuerpos técnicos, la deuda supera los $8.459 millones. Entre los reclamos millonarios también aparecen Carlos “La Roca” Sánchez, con $811 millones, y Nicolás Hernández, con $661 millones.

El club además debe $629 millones en sueldos, viviendas y primas al plantel actual, correspondientes a enero, febrero y marzo. A eso se suman $1.204 millones en deudas con otros clubes por compras de jugadores y derechos de formación.

El informe también incluye $15.863 millones reclamados por exdirigentes, $2.577 millones por acuerdos con representantes y $2.853 millones en inhibiciones.

Las cuentas bancarias institucionales se encuentran embargadas o con saldo insuficiente, una situación que complica el pago de sueldos y proveedores.

Juicios millonarios y causas judiciales activas

Otro punto crítico es el frente judicial. San Lorenzo enfrenta 96 causas judiciales activas y un pasivo judicial de USD 29.485.963, equivalente a más de $43 mil millones.

Entre los principales expedientes figuran los reclamos de Adolfo Gaich, por 3.251.000 euros, con una condena calificada como inevitable; Franco Di Santo, por USD 4.728.054, listo para fallo; y Santiago Vergini, por USD 4.423.115, que ya pasó a sentencia.

También aparecen demandas de Gino Peruzzi, por USD 1.866.562, e Ignacio Piatti, por USD 1.765.817, con recurso ante la Corte Suprema.

A estos casos se suman reclamos de clubes formadores y un pedido de quiebra autónomo presentado por el fondo suizo AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF, cuya resolución de Cámara está pendiente.

Contratos, cesiones y empleados en situación crítica

El club mantiene 61 contratos con futbolistas profesionales, de los cuales 30 vencen en diciembre próximo. Además, debe $6.486 millones por cesiones de derechos de televisión.

El saldo de caja es negativo en $1.750 millones, con cheques depositados por $600 millones, lo que agrava aún más el margen operativo de la institución.

En el área de empleados, la nueva dirigencia detectó que la plantilla no contaba con ART ni obra social al día al momento de asumir, una situación que también forma parte del diagnóstico interno.

Se viene una fuerte reestructuración del plantel

En medio de este escenario, el plantel profesional volverá de las vacaciones la próxima semana y el entrenador Gustavo Álvarez ya comenzó a definir una reestructuración.

El DT les comunicó a varios futbolistas que no serán tenidos en cuenta, entre ellos Luciano Vietto, quien había llegado como el refuerzo más importante del último mercado de pases.

El ex Racing trabajará apartado junto a Gregorio Rodríguez, Gonzalo Abrego, Mauricio Cardillo, Guzmán Corujo, Facundo Altamirano, Francisco Perruzzi, Franco Lorenzón, Maximiliano Zelaya, Gonzalo Alassia y Fabricio López.

Con una crisis económica profunda, múltiples causas judiciales y una reestructuración deportiva en marcha, San Lorenzo atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años.