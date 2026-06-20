Con un amistoso confirmado, River viaja a Madrid para continuar con su pretemporada

El Millonario partirá rumbo a Alicante para realizar la puesta a punto de cara al segundo semestre, en lo que será la primera pretemporada con Eduardo Coudet al frente del plantel.

Hoy 11:41

River ya tiene definida toda la logística para viajar a España y comenzar una nueva etapa de preparación. El plantel millonario partirá rumbo a Alicante, donde llevará adelante la pretemporada de cara a un segundo semestre cargado de competencia.

Será además la primera puesta a punto con Eduardo Coudet como entrenador del equipo, luego de su llegada al club de Núñez.

Este sábado, River entrenará desde las 10 en el River Camp y luego iniciará el viaje hacia Europa desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La delegación se dividirá en dos grupos, entre cuerpo técnico y jugadores: uno viajará a las 15.05 y el otro a las 23.55, ambos con destino a Madrid.

Una vez en la capital española, el plantel deberá trasladarse en micro hasta Alicante, en un viaje de aproximadamente cuatro horas. Allí se alojará en el Hotel La Finca Resort, donde comenzará formalmente la preparación.

Los futbolistas que viajarán desde el inicio

En total, serán 18 futbolistas los que estarán desde el arranque de la pretemporada en suelo europeo: Franco Armani, Ezequiel Centurión y Jeremías Martinet; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Facundo González, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Lucas Silva, Juan Cruz Meza, Tomás Galván y Lautaro Pereyra; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Por su parte, Santiago Beltrán, que estuvo con la Selección Argentina en el Mundial, se incorporará directamente desde Estados Unidos.

En tanto, los lesionados Tobías Ramírez, Juan Portillo y Agustín Ruberto permanecerán en Buenos Aires para continuar con sus respectivas recuperaciones.

Un amistoso confirmado y varios objetivos por delante

Hasta el momento, River tiene un solo amistoso confirmado durante esta etapa de preparación. Será ante Flamengo, el próximo 4 de julio, en Portugal.

Al día siguiente, la delegación regresará a Buenos Aires para continuar con los trabajos pensando en el segundo semestre.

El equipo de Eduardo Coudet tendrá por delante una agenda exigente, con participación en el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, competencias en las que buscará ser protagonista.